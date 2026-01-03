बांग्लादेश चुनाव से पहले NCP को बड़ा झटका: जमात-ए-इस्लामी से गठबंधन के बाद छोड़ा 14 बड़े नेताओं ने साथ

जमात-ए-इस्लामी से गठबंधन करने पर NCP पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दिया। (Photo-IANS)
NCP Alliance with Jamaat e Islami: बांग्लादेश में हिंसा के बीच एक बड़ी घटना घटी है। हाल ही में छात्र नेतृत्व वाली NCP पार्टी के नेताओं ने विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि पार्टी के नेताओं ने अपना इस्तीफा जमात-ए-इस्लामी के साथ NCP पार्टी के द्वारा गठबंधन करने के विरोध में दिया है।
बता दें कि बांग्लादेश में अगले महीने की 12 फरवरी को आम चुनाव होने जा रहे हैं। इस बीच चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि बांग्लादेश में लगातार हिंसा बढ़ रही है। आरोप है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चुनाव को टालने या रोकने के लिए हिंसा को बढ़ा रही है। बांग्लादेश में जुलाई प्रदर्शनों में शामिल हुए लोगों और उनके परिवारों का कहना है कि जमात के साथ चुनावी समझौता होने के बाद NCP में केंद्रीय नेतृत्व से लेकर अलग-अलग जिलों और शहर के डिविजन के नेताओं तक इस्तीफों का सिलसिला जारी है।
बांग्लादेश में आगामी चुनाव से पहले नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) में अंदरूनी उथल-पुथल मची हुई है। बांग्लादेशी मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, NCP पार्टी के 14 बड़े नेताओं ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नेताओं ने यह बड़ा कदम पार्टी के द्वारा कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन करने के चलते उठाया है। इस गठबंधन के कारण NCP पार्टी के नेताओं में आक्रोश है।
बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, पार्टी के अंदर नेताओं का एक समूह जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन को आत्मघाती फैसला मानता है। साथ ही, उनका कहना है कि यह गठबंधन एक बहुत ही विरोधी विचारधारा के साथ हुआ है, जो राजनीतिक रूप से घातक है।
नेशनल सिटीजन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह पार्टी जुलाई 2024 के प्रदर्शनों, स्टूडेंट्स और आम जनता के खून से बनी है। पार्टी अब जुलाई के प्रदर्शनकारियों और आम लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कि स्थिति और बिगड़े, वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
लोगों का कहना है कि NCP पार्टी में इस तरह की टूट देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह से बड़े स्तर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इस्तीफा देना बहुत ही निराशाजनक जनक है। साथ ही दावा किया कि इस तरह की अस्थिरता से हमारी मांगें पक्की नहीं हो पा रही हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पहले किए गए ज्यादातर वादों को भी पूरा नहीं किया।
बता दें कि नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) को 28 फरवरी 2025 को बांग्लादेश के इतिहास में पहली छात्र-नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित किया गया था।
