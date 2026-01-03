बांग्लादेश चुनाव से पहले NCP को बड़ा झटका: जमात-ए-इस्लामी से गठबंधन के बाद छोड़ा 14 बड़े नेताओं ने साथ

बता दें कि बांग्लादेश में अगले महीने की 12 फरवरी को आम चुनाव होने जा रहे हैं। इस बीच चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि बांग्लादेश में लगातार हिंसा बढ़ रही है। आरोप है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चुनाव को टालने या रोकने के लिए हिंसा को बढ़ा रही है। बांग्लादेश में जुलाई प्रदर्शनों में शामिल हुए लोगों और उनके परिवारों का कहना है कि जमात के साथ चुनावी समझौता होने के बाद NCP में केंद्रीय नेतृत्व से लेकर अलग-अलग जिलों और शहर के डिविजन के नेताओं तक इस्तीफों का सिलसिला जारी है।