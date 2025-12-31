बांग्लादेश में हिंदुओं के खात्मे की सच्चाई: कैसे रच रहे हैं षडयंत्र; इंटेलिजेंस एजेंसी का विस्फोटक खुलासा

जब भी अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को मारा जाता है, तो वे ईशनिंदा का एंगल लाने की कोशिश करते हैं और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को हवा देने का काम करते हैं। जनता को उकसाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। इसके बाद भीड़ इकट्ठा होती है और फिर हिंसा करना शुरू कर देती है। इस पर सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि यह सुनियोजित हिंसा है और यह जल्द ही रुकने वाली नहीं है।