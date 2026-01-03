रूस के खिलाफ युद्ध के दौरान यूक्रेन कैबिनेट में बड़ा फेरबदल संभव, ज़ेलेन्स्की ने पेश किया रक्षा मंत्री को बदलने का प्रस्ताव

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 46 महीने से ज़्यादा समय से युद्ध चल रहा है। 24 फरवरी, 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और तभी से यह युद्ध जारी है। युद्ध की शुरुआत में लगा था कि रूसी सेना कुछ दिन में ही जीत हासिल कर लेगी, लेकिन लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना अभी भी रूसी सेना के सामने डटी हुई है। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में सीज़फायर की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बनी है। इसी बीच अब यूक्रेनी कैबिनेट में एक बड़े बदलाव का प्रस्ताव सामने आया है।