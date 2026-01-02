2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

दो मंजिला घर में लगी भीषण आग, रूस में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत

रूस के गांव में एक दो मंजिला घर में आग लगने का मामला सामने आया है। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

Tanay Mishra

Jan 02, 2026

Fire

Fire breaks out in Russia (Representational Photo)

रूस (Russia) में गुरुवार को देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। रूस के याकुतिया (Yakutia) क्षेत्र के सुनतार (Suntar) गांव में जब देर रात सभी अपने घरों में सो रहे थे, तभी अचानक एक दो मंजिला घर में आग लग गई। आग की लपटें काफी भीषण थीं और कुछ ही देर में पूरे घर में आग फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें और धुआं दूर तक दिख रहा था। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए।

एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

रूस के याकुतिया क्षेत्र के सुनतार गांव में दो मंजिला घर में गुरुवार को देर रात लगी आग से एक ही परिवार के 5 लोगों की जलकर और दम घुटने से मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे भी शामिल थे।

काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू

आग लगने के बाद गांववालों ने फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी और कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची। हालांकि तब तक काफी नुकसान हो चुका था। फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और करीब दो घंटे में आग बुझाई जा सकी।

मामले की जांच हुई शुरू

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। सर्दियों के मौसम में घर में इस्तेमाल होने वाले हीटर या पुरानी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने को आग लगने की संभावित वजह वजह बताया जा रहा है। रूस के ग्रामीण इलाकों में ऐसे घरों में आग लगने की घटनाएं सामान्य हैं, जहां सुरक्षा मानक कमज़ोर होते हैं।

