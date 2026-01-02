दो मंजिला घर में लगी भीषण आग, रूस में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत

रूस (Russia) में गुरुवार को देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। रूस के याकुतिया (Yakutia) क्षेत्र के सुनतार (Suntar) गांव में जब देर रात सभी अपने घरों में सो रहे थे, तभी अचानक एक दो मंजिला घर में आग लग गई। आग की लपटें काफी भीषण थीं और कुछ ही देर में पूरे घर में आग फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें और धुआं दूर तक दिख रहा था। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए।