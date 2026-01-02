2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

7 साल बाद अमेरिका से भारत लौटा शख्स, कहा – “कोई अफसोस नहीं”

अमेरिका में 7 साल बिताने के बाद एक शख्स भारत लौट आया है। भारत वापसी पर क्या है उसकी राय? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 02, 2026

Indian man returns from USA

Indian man returns from USA (Photo - AI Generated)

पिछले करीब एक साल में कई भारतीय, अमेरिका (United States Of America) छोड़कर वापस अपने देश आए हैं। कई लोग अपनी इच्छा से वापस भारत (India) आए, तो कई ऐसे अवैध प्रवासी भी रहे जिन्हें डिपोर्ट किया गया। इसी बीच अब एक शख्स ने इंटरनेट पर अपनी कहानी शेयर करते हुए बताया कि वह अमेरिका में 7 साल बिताने के बाद अब वापस भारत आ गया है।

किस वजह से भारत वापस आया शख्स?

भारतीय शख्स ने इंटरनेट पर की गई एक पोस्ट में बताया कि अमेरिका से भारत लौटने के पीछे कई वजह रहीं। वह अमेरिका में वीज़ा की भागदौड़ से तंग आ गया था। इसके अलावा अपने माता-पिता की बढ़ती उम्र भी उसके देश वापस लौटने की वजह रही। उसने यह भी बताया कि अमेरिका में बसना उसे आसान नहीं लगा क्योंकि 7 साल में एक से ज़्यादा शहरों में रहने के दौरान उसे बेघरों, गन वॉयलेंस, नस्लवाद और परिवार से दूरी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। ऐसे में उसने भारत वापस लौटने का फैसला लिया।

नहीं है कोई अफसोस

शख्स ने बताया कि उसे अमेरिका से भारत लौटने का कोई अफसोस नहीं है। वह बेंगलुरु में बस गया है। शख्स के अनुसार हवा की क्वालिटी, ट्रैफिक समेत कुछ अन्य समस्याएं हैं, लेकिन अमेरिका में भी कई समस्याएं हैं। उसने यह भी बताया कि दोनों देशों में ट्रैफिक और वर्क-लाइफ बैलेंस एक जैसे लगते हैं। भारत वापस आने पर उसे अपने परिवार के साथ समय बिताने और घर का अच्छा खाना खाने का मौका मिलता है, जिससे वह काफी खुश है।

सोशल मीडिया पर फैल रही नकारात्मकता में नहीं है सच्चाई

शख्स ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर अमेरिका में रह रहे कई भारतीय लोग कहते हैं कि उन्हें वापस भारत नहीं लौटना क्योंकि भारत में स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और यह सिर्फ सोशल मीडिया पर फैल रही नकारात्मकता है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

02 Jan 2026 11:15 am

Published on:

02 Jan 2026 11:11 am

Hindi News / World / 7 साल बाद अमेरिका से भारत लौटा शख्स, कहा – “कोई अफसोस नहीं”

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत से रिश्ते खराब करने होने पर ट्रंप पर भड़का ये अमेरिकी सांसद, ‘पूरी तरह से बिगाड़ दिया है’

US Congressman Suhas Subramanyam
विदेश

ममदानी के बाद US के 8 सांसदों ने उमर खालिद के समर्थन में उठाई आवाज, भारत सरकार से कहा- रिहा किया जाए और…

विदेश

मादुरो के बदले सुर, बढ़ता तनाव देख अमेरिका को सहयोग देने के लिए हुए तैयार

Nicolás Maduro
विदेश

ईरान के खतरनाक प्लान से उड़े यूरोप-अमेरिका के होश, हथियारों का सौदा अब क्रिप्टोकरेंसी में

Iran Supreme Leader
विदेश

भारत-जम्मू-कश्मीर के लिए अमेरिका में पानी की तरह पैसे बहा रहा दाने-दाने को तरसने वाला पाक, क्या है असली इरादा?

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.