7 साल बाद अमेरिका से भारत लौटा शख्स, कहा – “कोई अफसोस नहीं”

भारतीय शख्स ने इंटरनेट पर की गई एक पोस्ट में बताया कि अमेरिका से भारत लौटने के पीछे कई वजह रहीं। वह अमेरिका में वीज़ा की भागदौड़ से तंग आ गया था। इसके अलावा अपने माता-पिता की बढ़ती उम्र भी उसके देश वापस लौटने की वजह रही। उसने यह भी बताया कि अमेरिका में बसना उसे आसान नहीं लगा क्योंकि 7 साल में एक से ज़्यादा शहरों में रहने के दौरान उसे बेघरों, गन वॉयलेंस, नस्लवाद और परिवार से दूरी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। ऐसे में उसने भारत वापस लौटने का फैसला लिया।