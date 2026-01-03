3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पुतिन के घर पर हमले से बौखला उठा रूस! नए साल पर यूक्रेन में मचा दी भारी तबाही, जश्न मना रहे 28 लोगों की दर्दनाक मौत

नए साल पर रूस ने यूक्रेन में खेरसॉन के खोरली में कैफे और होटल पर ड्रोन हमला किया, जिसमें 28 लोग मारे गए। 100 से ज्यादा लोग कैफे में थे, 60 से अधिक प्रभावित हुए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 03, 2026

यूक्रेन में रूस का अटैक। (फोटो- ANI)

Russia-Ukraine War नए साल पर रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचा दी है। उसने खेरसॉन क्षेत्र के खोरली में एक कैफे और एक होटल पर ड्रोन से जोरदार हमला कर दिया है। इसमें वहां जश्न मना रहे 28 लोगों की मौत हो गई है।

गवर्नर व्लादिमीर साल्डो ने बताया कि तीन लोगों की अस्पताल में मौत हो गई, इसलिए अब मरने वालों की संख्या 28 हो गई है। हमले के समय कैफे में 100 से ज्यादा लोग थे और 60 से अधिक लोग प्रभावित हुए।

1 जनवरी को हुआ हमला

साल्डो ने बताया कि यह हमला 1 जनवरी को हुआ, जब यूक्रेन के लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद पांच बच्चों सहित 31 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इससे पहले, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस की दो मिसाइलों ने खारकीव शहर पर हमला किया।

जेलेंस्की ने रूस के हमले की निंदा करते हुए अपने एक्स पोस्ट में कहा कि एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया और काफी नुकसान पहुंचाया।

क्या बोले जेलेंस्की?

जेलेंस्की ने कहा- खारकीव पर रूस का एक घिनौना हमला उसकी क्रूरता को दर्शाता है। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि दो मिसाइलों ने एक आम रिहायशी इलाके पर हमला किया। इमारतों में से एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है, सभी जरूरी सेवाएं मौके पर मौजूद हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि हताहतों की सही संख्या का अभी पता नहीं चला है। जबकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के खारकीव शहर पर हमले की खबरों का खंडन किया है और इन दावों को झूठा बताया है।

रूस ने कहा- हमने हमला नहीं किया

रूसी मंत्रालय ने एक बयान में कहा- इस साल 2 जनवरी को रूसी सशस्त्र बलों द्वारा खारकीव शहर पर कथित हमले की जानकारी सच नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों ने 2 जनवरी को शहर के अंदर कोई मिसाइल या हवाई हमला न तो प्लान किया और न ही किया।

बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर 28-29 दिसंबर की रात को 91 ड्रोन से हमला किया गया था, जिसे रूस की एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर इस हमले का आरोप लगाया है, लेकिन यूक्रेन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

Published on:

03 Jan 2026 09:37 am

Hindi News / World / पुतिन के घर पर हमले से बौखला उठा रूस! नए साल पर यूक्रेन में मचा दी भारी तबाही, जश्न मना रहे 28 लोगों की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रूस के खिलाफ युद्ध के दौरान यूक्रेन कैबिनेट में बड़ा फेरबदल संभव, ज़ेलेन्स्की ने पेश किया रक्षा मंत्री को बदलने का प्रस्ताव

Mykhailo Fedorov
विदेश

पाकिस्तान के ‘धोखे’ को कभी नहीं भूलेंगे ट्रंप? गजब मारी पलटी, कहा- चीन ने युद्धविराम के लिए भारत से की थी बात

विदेश

ट्रक में जा घुसी बस, ब्राज़ील में 11 लोगों की मौत

Bus accident in Brazil
विदेश

नए साल पर अमेरिका में बड़ा आतंकी हमला टला, FBI ने 18 वर्षीय ISIS संदिग्ध को किया गिरफ्तार

विदेश

Iran protests 2026: पहले नेपाल, फिर बांग्लादेश, अब क्या ईरान में बदलने वाला है शासन? कौन करा रहा ये…?

Iran protests 2025,Iran currency crisis,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.