पुतिन के घर पर हमले से बौखला उठा रूस! नए साल पर यूक्रेन में मचा दी भारी तबाही, जश्न मना रहे 28 लोगों की दर्दनाक मौत

यूक्रेन में रूस का अटैक। (फोटो- ANI)
Russia-Ukraine War नए साल पर रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचा दी है। उसने खेरसॉन क्षेत्र के खोरली में एक कैफे और एक होटल पर ड्रोन से जोरदार हमला कर दिया है। इसमें वहां जश्न मना रहे 28 लोगों की मौत हो गई है।
गवर्नर व्लादिमीर साल्डो ने बताया कि तीन लोगों की अस्पताल में मौत हो गई, इसलिए अब मरने वालों की संख्या 28 हो गई है। हमले के समय कैफे में 100 से ज्यादा लोग थे और 60 से अधिक लोग प्रभावित हुए।
साल्डो ने बताया कि यह हमला 1 जनवरी को हुआ, जब यूक्रेन के लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद पांच बच्चों सहित 31 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इससे पहले, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस की दो मिसाइलों ने खारकीव शहर पर हमला किया।
जेलेंस्की ने रूस के हमले की निंदा करते हुए अपने एक्स पोस्ट में कहा कि एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया और काफी नुकसान पहुंचाया।
जेलेंस्की ने कहा- खारकीव पर रूस का एक घिनौना हमला उसकी क्रूरता को दर्शाता है। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि दो मिसाइलों ने एक आम रिहायशी इलाके पर हमला किया। इमारतों में से एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है, सभी जरूरी सेवाएं मौके पर मौजूद हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि हताहतों की सही संख्या का अभी पता नहीं चला है। जबकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के खारकीव शहर पर हमले की खबरों का खंडन किया है और इन दावों को झूठा बताया है।
रूसी मंत्रालय ने एक बयान में कहा- इस साल 2 जनवरी को रूसी सशस्त्र बलों द्वारा खारकीव शहर पर कथित हमले की जानकारी सच नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों ने 2 जनवरी को शहर के अंदर कोई मिसाइल या हवाई हमला न तो प्लान किया और न ही किया।
बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर 28-29 दिसंबर की रात को 91 ड्रोन से हमला किया गया था, जिसे रूस की एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर इस हमले का आरोप लगाया है, लेकिन यूक्रेन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।
