पुतिन के घर पर हमले से बौखला उठा रूस! नए साल पर यूक्रेन में मचा दी भारी तबाही, जश्न मना रहे 28 लोगों की दर्दनाक मौत

जेलेंस्की ने कहा- खारकीव पर रूस का एक घिनौना हमला उसकी क्रूरता को दर्शाता है। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि दो मिसाइलों ने एक आम रिहायशी इलाके पर हमला किया। इमारतों में से एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है, सभी जरूरी सेवाएं मौके पर मौजूद हैं।