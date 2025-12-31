Zelensky को मार डालेंगे: इस खौफनाक धमकी के साथ विदा हुआ 2025, क्या नए साल में भी दिखेगा असर?

दिमित्री मेदवेदेव ने आगे कहा कि वोलोडिमिर जेलेंस्की को जल्द मौत मिलनी चाहिए और रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में इसका प्रदर्शन होना चाहिए। मेदवेदेव के इस बयान से संकेत मिलता है कि रूस और यूक्रेन के बीच हालात जल्द सामान्य होने वाले नहीं हैं। 2026 में भी दोनों देशों के बीच तनाव और भड़कने की आशंका है। मेदवेदेव पूर्व में भी यूक्रेन और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने संभवत: पहली बार किया है। अगस्त में उनके एक बयान ने डोनाल्ड ट्रंप को नाराज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए 10 दिन की डेडलाइन तय करके रूस के साथ अल्टीमेटम गेम खेल रहे हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा था कि शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए। अन्यथा यह अनचाहे नतीजे दे सकते हैं।