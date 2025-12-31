31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Zelensky को मार डालेंगे: इस खौफनाक धमकी के साथ विदा हुआ 2025, क्या नए साल में भी दिखेगा असर?

Dmitry Medvedev threatens Zelensky: पुतिन के आवास पर हमले की साजिश के बाद से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकी दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 31, 2025

Dmitry Medvedev threatens Zelensky

रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। (PC: Facebook/AI)

Russia Ukraine war latest news: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमले के प्रयास से युद्ध की आग भड़कने की आशंका मजबूत हो गई है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर 91 ड्रोन दागे (drone attack on Putin residence), जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। हालांकि, यूक्रेन ने इससे इंकार किया है। इस बीच, रूस के पूर्व प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को साल 2025 की सबसे खतरनाक धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी।

वो युद्ध चाहते हैं, तो हम भी तैयार

दिमित्री मेदवेदेव (Dmitry Medvedev threatens Zelensky) ने कहा कि यूक्रेन को व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मिरर यूके की रिपोर्ट के अनुसार, मेदवेदेव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जान की धमकी देते हुए कहा कि अगर वह युद्ध चाहते हैं, तो हम भी तैयार हैं। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने जेलेंस्की पर शांति वार्ता को पटरी से उतारने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब उन्हें पूरी जिंदगी इसी तरह छिपकर जीना होगा।

पहली बार बोले इतने कड़े शब्द?

दिमित्री मेदवेदेव ने आगे कहा कि वोलोडिमिर जेलेंस्की को जल्द मौत मिलनी चाहिए और रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में इसका प्रदर्शन होना चाहिए। मेदवेदेव के इस बयान से संकेत मिलता है कि रूस और यूक्रेन के बीच हालात जल्द सामान्य होने वाले नहीं हैं। 2026 में भी दोनों देशों के बीच तनाव और भड़कने की आशंका है। मेदवेदेव पूर्व में भी यूक्रेन और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने संभवत: पहली बार किया है। अगस्त में उनके एक बयान ने डोनाल्ड ट्रंप को नाराज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए 10 दिन की डेडलाइन तय करके रूस के साथ अल्टीमेटम गेम खेल रहे हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा था कि शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए। अन्यथा यह अनचाहे नतीजे दे सकते हैं।

पूरी दुनिया पर होगा असर

डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी समय से दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करवाने की कोशिश में लगे हैं। बीच में एक बार ऐसा लगा भी कि रूस-यूक्रेन में सहमति बन गई है, लेकिन जल्द ही हालात फिर पहले जैसे हो गए। रूस द्वारा इस आरोप के बाद कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास को निशाना बनाने का प्रयास किया है, दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीद पूरी तरह टूटती दिखाई दे रही है। वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस दावे को गलत करार दिया है। लेकिन रूस फिलहाल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। एक्स्पर्ट्स का मानना है कि मौजूदा हालात यही इशारा कर रहे हैं कि 2026 में रूस-यूक्रेन विवाद फिर भड़क सकता है। अगर जंग तेज होती है, तो इसका असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया पर पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

Russia Ukraine War: रूसी सैनिक भूख से बेहाल, एक-दूसरे को मारकर खाने की नौबत!
विदेश
Russia Ukraine War

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

31 Dec 2025 12:44 pm

Published on:

31 Dec 2025 12:41 pm

Hindi News / World / Zelensky को मार डालेंगे: इस खौफनाक धमकी के साथ विदा हुआ 2025, क्या नए साल में भी दिखेगा असर?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इस्लामिक रीजिम के खिलाफ खड़े हुए युवा, क्या ट्रंप के कारण खुमैनी शासन को मिल रही चुनौती ?

Iran protests 2025,Iran currency crisis,
विदेश

Khaleda Zia funeral: पति जिया उर रहमान की कब्र के पास दफन होंगी बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा

विदेश

शरीफ-मुनीर ने फिर कोर्ट के आदेश की उड़ाईं धज्जियां, इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में फिर शुरू हुआ नया बवाल

Imran Khan Adiala Jail news
विदेश

India-Pak Conflicts: ट्रंप के बाद चीन का बड़ा दावा- भारत-पाक युद्ध हमने ही रोका, अब किसको क्रेडिट देंगे मुनीर-शरीफ?

Donald Trump and Xi Jinping
विदेश

अमेरिकी थिंक टैंक का बड़ा खुलासा, 2026 में हो सकता है भारत-पाकिस्तान के बीच जंग

indian army
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.