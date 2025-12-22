Russia Ukraine War: रूसी सैनिक भूख से बेहाल, एक-दूसरे को मारकर खाने की नौबत!

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इससे उलट दावा किया है। हाल ही में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी सैनिक जंग छोड़कर भाग रहे हैं। उनके पास खाने-पीने से लेकर कपड़ों और गोला-बारूद की भारी कमी है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन के सैनिकों को अहसास हो गया है कि अंत निकट है, इसलिए वह भाग रहे हैं। वहीं, यूक्रेन का कहना है कि पिछले दिनों रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में अपने 1,090 सैनिक खो दिए हैं। बता दें कि रूस और यूक्रेन पिछले काफी समय से युद्ध लड़ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच शांति की कोशिश में लगे हैं। हालांकि, बात बनती दिखाई नहीं दे रही है।