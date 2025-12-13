दुनिया को हराने का दम रखने वाले Putin इस छोटी सी चीज से हारे, चेहरे पर गुस्सा और हताशा

पुतिन ने कई बार माइक्रोफोन ठीक करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उनके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को दबाए रहे। पुतिन मदद के लिए यहां-वहां देखते रहे। मेट्रो यूके की रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 16 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख व्लादिमीर पुतिन को एक छोटे से माइक्रोफोन से हार मानते हुए देखते रहे। इसमें नाटो देशों के नेता भी शामिल थे, जो रूस के खिलाफ खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। करीब 34 सेकंड तक पुतिन माइक्रोफोन से जूझते रहे, लेकिन उनकी समस्या हाल नहीं हुई। इसके बाद एक असिस्टेंट वहां पहुंचा और पुतिन को बताया कि माइक्रोफोन को कहां से चालू करते हैं।