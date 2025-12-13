13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

दुनिया को हराने का दम रखने वाले Putin इस छोटी सी चीज से हारे, चेहरे पर गुस्सा और हताशा

Russia President Putin news: पीस फोरम को संबोधित करने के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। वह कुछ देर तक बोलते रहे और फिर उन्हें अहसास हुआ कि कोई उन्हें सुन ही नहीं पा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 13, 2025

Vladimir Putin microphone issue

रूस के राष्ट्रपति पीस फोरम में कुछ देर तक माइक्रोफोन से जूझते रहे। (PC: X/KremlinRussia)

Vladimir Putin microphone issue: रूस के राष्ट्रपति और भारत के दोस्त व्लादिमीर पुतिन दुनिया को हराने का जज्बा रखते हैं। जब वह बोलते हैं, तो दूसरे लीडर्स को बस सुनना पड़ता है। हालांकि, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबात में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। पुतिन बोले, लेकिन दुनिया उन्हें कुछ देर तक सुन नहीं पाई। एक छोटी सी चीज के आगे रूसी राष्ट्रपति हारते नजर आए। उनके चेहरे पर गुस्सा था, मगर उसे ठीक से व्यक्त न कर पाने की मायूसी भी। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या।

पुतिन बोले, लेकिन कोई सुन नहीं पाया

तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात में इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिरकत करने पहुंचे थे। सबकी नजरें उन्हीं पर थीं। यूक्रेन के साथ युद्ध और यूरोप से आ रहीं खबरों के बीच पुतिन क्या बोलेंगे, यह हर कोई जानना चाहता था। पुतिन ने जब बोलना शुरू किया, तो कुछ देर तक दुनिया उन्हें सुन ही नहीं पाई। दरअसल, रूसी राष्ट्रपति का माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था। पुतिन बोलते गए और फिर अचानक उन्हें अहसास हुआ कि कोई उन्हें सुन नहीं पा रहा है।

Microphone से जूझते रहे Putin

पुतिन ने कई बार माइक्रोफोन ठीक करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उनके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को दबाए रहे। पुतिन मदद के लिए यहां-वहां देखते रहे। मेट्रो यूके की रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 16 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख व्लादिमीर पुतिन को एक छोटे से माइक्रोफोन से हार मानते हुए देखते रहे। इसमें नाटो देशों के नेता भी शामिल थे, जो रूस के खिलाफ खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। करीब 34 सेकंड तक पुतिन माइक्रोफोन से जूझते रहे, लेकिन उनकी समस्या हाल नहीं हुई। इसके बाद एक असिस्टेंट वहां पहुंचा और पुतिन को बताया कि माइक्रोफोन को कहां से चालू करते हैं।

विदेशी मीडिया में उड़ा मजाक

रूसी राष्ट्रपति को माइक्रोफोन से जूझता देख उनका मजाक भी उड़ा। अज़रबैजान के आउटलेट मिनवाल (Minval) में इस बारे में लिखा गया - पुतिन अपना माइक्रोफोन चालू नहीं कर पाए। उन्होंने गलत बटन दबा दिया और लगभग एक मिनट तक बिना यह जाने बोलते रहे कि कोई उन्हें सुन नहीं पा रहा है। वहीं, एक यूक्रेनी आउटलेट ने लिखा, 'पुतिन को वही मिला, जिसके वह हकदार थे। युद्ध में लाखों निर्दोषों को मारने के बाद पुतिन को शांति फोरम को संबोधित करने का कोई हक नहीं है'।

दुनिया में बढ़ रही है टेंशन

रूस को लेकर दुनिया में टेंशन बढ़ रही है। नाटो चीफ ने सभी सदस्य देशों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। वहीं, ब्रिटेन भी बड़ी खतरे की आशंका से सहमा हुआ है। यूके मीडिया देशवासियों को युद्ध की स्थिति में सुरक्षित ठिकाने बता रहा है। उधर, यूक्रेन भी लगभग यह साफ कर चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव में बड़े बदलाव की जरूरत है। यूक्रेन द्वारा एक रूसी ऑयल प्लेटफॉर्म पर हमले के बाद स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। माना जा रहा है कि रूस-यूक्रेन में अब शांति की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है और युद्ध फिर भड़क सकता है।

ये भी पढ़ें

अब भड़केगी जंग, यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकाने पर दागी मिसाइल, NATO ने कहा – युद्ध के लिए तैयार हो जाएं
विदेश
Russia Ukraine war

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Dec 2025 11:41 am

Published on:

13 Dec 2025 11:16 am

Hindi News / World / दुनिया को हराने का दम रखने वाले Putin इस छोटी सी चीज से हारे, चेहरे पर गुस्सा और हताशा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

एप्सटीन के साथ सामने आईं ताजा तस्वीरों पर ट्रंप ने दिया जवाब, कहा- कोई बड़ी बात नहीं है, उसे सभी जानते थे

Donald Trump And Jeffrey Epstein
विदेश

‘आपकी बेटी आपसे नफरत करती है एलन’, इतना सुनते ही तमतमा उठे मस्क, कहा- ‘वो मेरा बेटा है और उसे…

Elon Musk Apple AI app lawsuit
विदेश

गाज़ा में युद्ध के बाद सर्दी में बायरन तूफान का कहर, 16 लोगों की हुई मौत

Storm Byron in Gaza
विदेश

इमरान खान मामले में यूएन की दखल, मानवाधिकार विशेषज्ञ ने जेल की स्थिति में सुधार की दी चेतावनी

Pakistan Ex Prime Minister Imran Khan
विदेश

H-1B वीजा की फीस बढ़ाने पर अमेरिका के 20 राज्यों ने ट्रंप पर ठोका मुकदमा, कहा- दूसरे देश से लोग नहीं आएंगे तो…

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.