अब भड़केगी जंग, यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकाने पर दागी मिसाइल, NATO ने कहा – युद्ध के लिए तैयार हो जाएं

रूस तेल बेचकर बड़ी कमाई कर रहा है। यूक्रेन उसकी इस कमाई पर हथौड़ा चलाना चाहता है, ताकि युद्ध पर उसके खर्चे में कमी आ सके। रूस युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती कर रहा है, इसके लिए उन्हें मोटी सैलरी और साइन-ऑन बोनस ऑफर किया जा रहा है। यूक्रेन, रूस को आर्थिक चोट पहुंचाकर इसमें कमी लाना चाहता है। अगस्त के शुरुआत से लेकर नवंबर के आखिरी तक यूक्रेन ने रूस के कम से कम 77 एनर्जी ठिकानों पर हमला किया है। यह संख्या साल के पहले सात महीनों की तुलना में दोगुनी है।