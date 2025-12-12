12 दिसंबर 2025,

विदेश

मदरसे में बम धमाका, पाकिस्तान में 2 बच्चों की मौत और 8 घायल

Pakistan Blast: एक और बम धमाके से पाकिस्तान दहल उठा है। गुरुवार की रात को एक मदरसे में धमाके से हाहाकार मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 12, 2025

Blast

Blast in Pakistan (Representational Photo)

पाकिस्तान (Pakistan) में बम धमाके होना कोई नई बात नहीं है। आए दिन कहीं न कहीं इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। देश में आतंकवाद और अपराध इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कानून व्यवस्था भी इसके सामने लचर है। अब पाकिस्तान में धमाके का एक और मामला सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत के नॉर्थ वजीरिस्तान (North Waziristan) जिले में गुरुवार को देर रात एक मदरसे में धमाका हो गया, जिससे हाहाकार मच गया।

तबाह हुआ मदरसा

जानकारी के अनुसार बम धमाका खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नॉर्थ वजीरिस्तान जिले में खुशहाली गांव के अयाज़ कोट इलाके में स्थित मदरसे में हुआ। कुछ अज्ञात लोगों ने मदरसे में बम लगाया था। धमाका इतना तेज़ का था कि पूरा मदरसा तबाह हो गया और चीखपुकार मच गई।

2 बच्चों की मौत और 8 घायल

मदरसे में हुए इस बम धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। घायल बच्चों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

मामले की जांच शुरू

मदरसे में बम धमाके के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी संगठन ने इस धमाके की ज़िम्मेदारी नहीं ली है, पर इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का हाथ है, जो अक्सर ही खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के धमाकों को अंजाम देता है।

600 बच्चों पर असर

मदरसे के तबाह होने से 600 बच्चों पर असर पड़ेगा, जो वहाँ पढ़ते थे। जानकारी के अनुसार अयाज़ कोट इलाके में पढ़ाई के लिए सिर्फ यह एक मदरसा ही था।

