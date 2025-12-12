मदरसे में बम धमाका, पाकिस्तान में 2 बच्चों की मौत और 8 घायल

पाकिस्तान (Pakistan) में बम धमाके होना कोई नई बात नहीं है। आए दिन कहीं न कहीं इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। देश में आतंकवाद और अपराध इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कानून व्यवस्था भी इसके सामने लचर है। अब पाकिस्तान में धमाके का एक और मामला सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत के नॉर्थ वजीरिस्तान (North Waziristan) जिले में गुरुवार को देर रात एक मदरसे में धमाका हो गया, जिससे हाहाकार मच गया।