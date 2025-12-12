12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

विदेश

6.7 तीव्रता के भूकंप से मचा हड़कंप, जापान में आई सुनामी

आज आए 6.7 तीव्रता के भूकंप से हड़कंप मच गया। जापान में आए इस भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 12, 2025

Earthquake

Earthquake in Japan

भूकंप (Earthquake) के बढ़ते मामले एक गंभीर समस्या है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। दुनियाभर में हर दिन अलग-अलग हिस्सों में भूकंप के कई मामले आते हैं। जापान (Japan) में अक्सर ही भूकंप के मामले देखने को मिलते हैं और आज फिर ऐसा ही हुआ। आज, शुक्रवार, 12 दिसंबर को जापान के हचिनोहे (Hachinohe) से 114 किलोमीटर ईस्टर्न नॉर्थईस्ट में आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.7 रही। भारतीय समयानुसार जापान में भूकंप सुबह 8 बजकर 14 मिनट पर आया। इस भूकंप की गहराई 10.7 किलोमीटर रही। भूकंप की पुष्टि जापान की जियोफिज़िक्स एजेंसी ने भी की।

जापान में आई सुनामी

भूकंप के बाद जापान के तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। कुछ देर पहले ही हचिनोहे में 20 सेंटीमीटर सुनामी की लहरें रिकॉर्ड की गईं, जिसके बारे में जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने जानकारी दी। 6,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।

डरकर घरों से बाहर भागे लोग

भूकंप के बाद हचिनोहे और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और लोग डरकर अपने घरों से बाहर भाग निकले। भूकंप की वजह से फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं आई है।

Updated on:

12 Dec 2025 10:04 am

Published on:

12 Dec 2025 09:47 am

