12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

1.3 करोड़ की नौकरी के साथ रहना-खाना फ्री, फिर भी शख्स परेशान

एक शख्स को 1.3 करोड़ की नौकरी के साथ रहने और खाने की सुविधा भी फ्री में मिल रही है। इसके बावजूद वह परेशान है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 12, 2025

McMurdo station

McMurdo station (Photo - Bloomberg)

अच्छी सैलरी वाली नौकरी हर किसी की इच्छा है। इस तरह का ऑफर मिलने पर शायद ही कोई न करने की सोचेगा, लेकिन एक शख्स ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी मिलने पर भी परेशान है। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि ऐसी क्या वजह है कि शख्स इतनी अच्छी सैलरी मिलने के बावजूद नौकरी को लेकर दुविधा में क्यों है। दरअसल एक 29 वर्षीय पर्यावरण रिसर्चर को अंटार्कटिका (Antarctica) के मैकमर्डो स्टेशन (McMurdo Station) पर 6 महीने की अनुबंधित नौकरी का ऑफर मिला है। इस नौकरी में 1.3 करोड़ रुपये की सैलरी मिलेगी और साथ ही रहने-खाने की सुविधा भी फ्री में मिलेगी। इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं।

अच्छी सैलरी के बावजूद क्यों परेशान है शख्स?

रिसर्चर को इस नौकरी के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से 6 महीने के लिए अलग रहना होगा और इसी वजह से वह परेशान है। वह पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में है और 6 महीने के लिए अलग नहीं रहना चाहता। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड भी इसके लिए उत्साहित नहीं है, लेकिन वह इस नौकरी का समर्थन भी करती है।

ऑनलाइन मांगी राय

इस मामले पर रिसर्चर ने ऑनलाइन राय मांगी है कि उसे क्या करना चाहिए। रिसर्चर का मानना है कि इस नौकरी से मिलने वाली सैलरी से वह जल्दी रिटायर हो सकता है और एक अच्छा जीवन बिता सकता है, लेकिन इस वजह से अपनी रिलेशनशिप पर पड़ने वाले तनाव को लेकर चिंतित है। रिसर्चर के सवाल पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि उसे यह नौकरी स्वीकार कर लेनी चाहिए क्योंकि यह उसके करियर के लिए अच्छी है और उसकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी। वहीं कई लोगों का मानना है कि इससे उसकी रिलेशनशिप को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो सही नहीं है। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि रिसर्चर को यह नौकरी ले लेनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

Earthquake: 6.7 तीव्रता के भूकंप से मचा हड़कंप, जापान में आई सुनामी
विदेश
Earthquake

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

12 Dec 2025 01:12 pm

Hindi News / World / 1.3 करोड़ की नौकरी के साथ रहना-खाना फ्री, फिर भी शख्स परेशान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका ने मादुरो के भतीजों पर प्रतिबंध लगाए, 6 तेल टैंकर जब्त

US-Venezuela Tensions
विदेश

मदरसे में बम धमाका, पाकिस्तान में 2 बच्चों की मौत और 8 घायल

Blast
विदेश

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर रखा गया

Former Bangladesh PM Khaleda Zia
विदेश

Earthquake: 6.7 तीव्रता के भूकंप से मचा हड़कंप, जापान में आई सुनामी

Earthquake
विदेश

अगर रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ तो होगा तीसरा वर्ल्ड वार- ट्रंप

Russia-Ukraine War President Trump-Putin
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.