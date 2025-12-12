1.3 करोड़ की नौकरी के साथ रहना-खाना फ्री, फिर भी शख्स परेशान

McMurdo station (Photo - Bloomberg)
अच्छी सैलरी वाली नौकरी हर किसी की इच्छा है। इस तरह का ऑफर मिलने पर शायद ही कोई न करने की सोचेगा, लेकिन एक शख्स ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी मिलने पर भी परेशान है। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि ऐसी क्या वजह है कि शख्स इतनी अच्छी सैलरी मिलने के बावजूद नौकरी को लेकर दुविधा में क्यों है। दरअसल एक 29 वर्षीय पर्यावरण रिसर्चर को अंटार्कटिका (Antarctica) के मैकमर्डो स्टेशन (McMurdo Station) पर 6 महीने की अनुबंधित नौकरी का ऑफर मिला है। इस नौकरी में 1.3 करोड़ रुपये की सैलरी मिलेगी और साथ ही रहने-खाने की सुविधा भी फ्री में मिलेगी। इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं।
रिसर्चर को इस नौकरी के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से 6 महीने के लिए अलग रहना होगा और इसी वजह से वह परेशान है। वह पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में है और 6 महीने के लिए अलग नहीं रहना चाहता। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड भी इसके लिए उत्साहित नहीं है, लेकिन वह इस नौकरी का समर्थन भी करती है।
इस मामले पर रिसर्चर ने ऑनलाइन राय मांगी है कि उसे क्या करना चाहिए। रिसर्चर का मानना है कि इस नौकरी से मिलने वाली सैलरी से वह जल्दी रिटायर हो सकता है और एक अच्छा जीवन बिता सकता है, लेकिन इस वजह से अपनी रिलेशनशिप पर पड़ने वाले तनाव को लेकर चिंतित है। रिसर्चर के सवाल पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि उसे यह नौकरी स्वीकार कर लेनी चाहिए क्योंकि यह उसके करियर के लिए अच्छी है और उसकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी। वहीं कई लोगों का मानना है कि इससे उसकी रिलेशनशिप को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो सही नहीं है। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि रिसर्चर को यह नौकरी ले लेनी चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग