ट्रंप ने इस देश के राष्ट्रपति पर लगाए प्रतिबंध, कच्चे तेल की तस्करी में शामिल 6 टैंकर जब्त

US-Venezuela Tensions: अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई (US-Venezuela Tensions) की है। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रपति मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस के भतीजों सहित उनके करीबी सहयोगियों पर नए सख्त प्रतिबंध (Venezuela Sanctions) लगाए हैं। इस दौरान अमेरिका ने छह तेल टैंकर भी जब्त(Oil Tankers Seized) किए हैं, जो वेनेजुएला से कच्चे तेल की तस्करी में शामिल थे। इन टैंकरों में से चार पनामा के ध्वज अंकित हैं, जबकि दो अन्य हांगकांग और कुक द्वीप समूह के ध्वजांकित हैं। इन जहाजों को अमेरिका ने “धोखाधड़ी और असुरक्षित शिपिंग प्रथाओं में लिप्त” करार दिया और यह आरोप लगाया कि वे मादुरो के भ्रष्ट शासन को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे थे।