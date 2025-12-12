12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप ने इस देश के राष्ट्रपति पर लगाए प्रतिबंध, कच्चे तेल की तस्करी में शामिल 6 टैंकर जब्त

US-Venezuela Tensions:ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के तीन भतीजों सहित कई करीबियों पर नए प्रतिबंध लगाए और कच्चे तेल की तस्करी करने वाले 6 टैंकर जब्त कर लिए।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 12, 2025

US-Venezuela Tensions

डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के परिवार पर शिकंजा कसा। (फोटो: पत्रिका)

US-Venezuela Tensions: अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई (US-Venezuela Tensions) की है। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रपति मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस के भतीजों सहित उनके करीबी सहयोगियों पर नए सख्त प्रतिबंध (Venezuela Sanctions) लगाए हैं। इस दौरान अमेरिका ने छह तेल टैंकर भी जब्त(Oil Tankers Seized) किए हैं, जो वेनेजुएला से कच्चे तेल की तस्करी में शामिल थे। इन टैंकरों में से चार पनामा के ध्वज अंकित हैं, जबकि दो अन्य हांगकांग और कुक द्वीप समूह के ध्वजांकित हैं। इन जहाजों को अमेरिका ने “धोखाधड़ी और असुरक्षित शिपिंग प्रथाओं में लिप्त” करार दिया और यह आरोप लगाया कि वे मादुरो के भ्रष्ट शासन को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे थे।

वेनेजुएला के परिवार पर अमेरिका के हमले का मतलब(Maduro Family)

अमेरिका का यह कदम वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में और मादुरो शासन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। प्रतिबंधों में राष्ट्रपति मादुरो की पत्नी, सिलिया फ्लोरेस के भतीजों, फ्रेंकी फ्लोरेस और एफ्रेन एंटोनियो कैम्पो फ्लोरेस, और वेनेजुएला सरकार से जुड़े शिपिंग कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। इन दोनों को पहले मादक पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था, लेकिन कैदियों के आदान-प्रदान के बाद वे 2022 में रिहा हो गए थे। यह ठीक वैसी ही कार्रवाई की शुरुआत है,जैसी यूएस ने कभी इराक के राष्ट्रपति सददाम हुसैन के खिलाफ की थी।

समुद्री डकैती का आरोप: क्या है कानूनी आधार ?

हालांकि, यह घटना अमेरिकी अधिकारियों की ओर से एक बड़ी कानूनी कार्रवाई के रूप में देखी जा रही है, लेकिन मादुरो ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे "समुद्री डकैती" का कृत्य बताते हुए कहा कि अमेरिकी प्रशासन असल में वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। मादुरो ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि उनका देश अपने तेल की रक्षा करेगा और उन्होंने अमेरिकी सरकार की नीतियों को खारिज किया।

अमेरिकी प्रतिबंध और उनके प्रभाव

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका ने जब्त करने की यह पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत अंजाम दी है और आने वाले दिनों में इस तरह की और कार्रवाइयां की जा सकती हैं। अमेरिकी प्रशासन ने यह भी साफ किया कि वे तेल की तस्करी नियंत्रित करने के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से कई अवैध गतिविधियों और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है।

मादुरो के करीबी लोगों पर अमेरिकी शिकंजा

अमेरिका की ओर से लगाए गए इन प्रतिबंधों में मादुरो के परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हैं, जिनमें उनका तीसरा भतीजा, कार्लोस एरिक मालपिका फ्लोरेस भी शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वह सरकारी तेल कंपनी पीडीवीएसए में भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल था।

वॉशिंगटन और काराकास के बीच बढ़ता तनाव

अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के तेल परिवहन और मादुरो के करीबी रिश्तेदारों पर प्रतिबंधों का यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का संकेत है। साल 2019 से लागू अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत ऐसा पहली बार हुआ है कि जब वेनेजुएला के तेल कार्गो जब्त किए गए हैं, जो वैश्विक तेल बाजार और अमेरिका-वेनेजुएला रिश्तों पर बहुत प्रभाव डाल सकते हैं।

क्या वेनेजुएला की तेल नीतियों में बदलाव होगा ?

अभी यह देखना है कि अमेरिका के इस नए अभियान का वेनेजुएला की तेल नीतियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा। हालांकि मादुरो का कहना है कि वे अपने तेल के संसाधनों की रक्षा करेंगे, लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि अमेरिकी प्रतिबंध और अंतरराष्ट्रीय दबाव से वेनेजुएला की तेल कंपनियों पर गंभीर असर पड़ सकता है।

यह मादुरो के शासन को भी गंभीर चुनौती

बहरहाल,अमेरिका का यह कदम न केवल वेनेजुएला के तेल क्षेत्र को निशाना बना रहा है, बल्कि यह मादुरो के शासन को भी गंभीर चुनौती दे रहा है। अमेरिकी सरकार के इस कदम के बाद वैश्विक राजनीति और तेल बाजार पर इसके दूरगामी प्रभाव देखे जा सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

12 Dec 2025 01:01 pm

Hindi News / World / ट्रंप ने इस देश के राष्ट्रपति पर लगाए प्रतिबंध, कच्चे तेल की तस्करी में शामिल 6 टैंकर जब्त

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

1.3 करोड़ की नौकरी के साथ रहना-खाना फ्री, फिर भी शख्स परेशान

McMurdo station
विदेश

मदरसे में बम धमाका, पाकिस्तान में 2 बच्चों की मौत और 8 घायल

Blast
विदेश

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर रखा गया

Former Bangladesh PM Khaleda Zia
विदेश

Earthquake: 6.7 तीव्रता के भूकंप से मचा हड़कंप, जापान में आई सुनामी

Earthquake
विदेश

अगर रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ तो होगा तीसरा वर्ल्ड वार- ट्रंप

Russia-Ukraine War President Trump-Putin
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.