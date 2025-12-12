12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर रखा गया

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया की तबीयत अचानक बिगड़ने के चलते उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। उनके सांस लेने में दिक्कतें बढ़ गई हैं और कई अहम अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 12, 2025

Former Bangladesh PM Khaleda Zia

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया (फोटो- एएनआई)

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया की अचानक बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ गई है। जिया को गुरुवार रात को हालत गंभीर होने के चलते वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा है। मेडिकल बोर्ड के प्रमुख, हृदय रोग विशेषज्ञ शाहबुद्दीन तालुकदार के एक बयान अनुसार, जिया को सांस लेने में मुश्किलें बढ़ने लगी, उनका ऑक्सीजन स्तर गिर गया और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ गया जिसके चलते उनकी हालत नाजूक बनी हुई है।

स्थिति बिगड़ने के बाद इलेक्टिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा

तालुकदार ने आगे बताया कि 80 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री को पहले 'हाई फ्लो नेज़ल कैनुला और बीआईपीएपी सपोर्ट' दिया जा रहा था। ( ये दोनों फेफड़ों को सहारा देने और सांस लेने में मदद करने के लिए ऑक्सीजन देने के तरीके हैं।) लेकिन इन्हें दिए जाने के बाद भी जिया की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसलिए डॉक्टरों ने सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें इलेक्टिव वेंटिलेटर सपोर्ट ( आपात स्थिति से पहले ही अपनी डॉक्टरों की मर्जी से किसी को वेंटिलेटर सपोर्ट देना) पर डाल दिया, जिससे की उनके फेफड़ों और अन्य अंगों को आराम मिल सके।

23 नवंबर से चल रहा इलाज

बयान के अनुसार, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन विभिन्न स्वास्थ्य जटिलताओं के चलते 23 नवंबर से ढाका के एवरकेयर अस्पताल में अपना इलाज करवा रही हैं। इसमें आगे कहा गया कि तीन बार की प्रधानमंत्री जिया के कई अहम अंग अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें स्थानीय और विदेशी विशेषज्ञों की एक टीम ने चौबीसों घंटे मेडिकल निगरानी में रखा हुआ है। जिया की किडनी ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है, जिसके चलते उन्हें नियमित रूप से डायलिसिस करवाना पड़ रहा है।

पहली बार डॉक्टरों ने जारी किया बयान

इसके साथ ही जिया के दिल के एऑर्टिक वाल्व में भी कुछ समस्या पाई गई है जिसके चलते उन्हें अभी खून चढ़ाने की भी जरूरत पड़ रही है। उनका बुखार भी उतर नहीं रहा है और उनके दिल की जांच से पता चला है कि उनके दिल के वॉल्व में गंभीर इन्फेक्शन (इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस) हो गया है। डॉक्टरों ने इसका इलाज शुरू कर दिया है। जिया के पर्सनल डॉक्टर और उनकी पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य एजेडएम जाहिद हुसैन मीडिया को कई बार उनकी सेहत की जानकारी दे चुके हैं। लेकिन यह पहली बार है जब उनका इलाज कर रहे मेडिकल बोर्ड की तरफ से कोई बयान दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Dec 2025 10:34 am

Published on:

12 Dec 2025 10:33 am

Hindi News / World / बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर रखा गया

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मदरसे में बम धमाका, पाकिस्तान में 2 बच्चों की मौत और 8 घायल

Blast
विदेश

Earthquake: 6.7 तीव्रता के भूकंप से मचा हड़कंप, जापान में आई सुनामी

Earthquake
विदेश

अगर रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ तो होगा तीसरा वर्ल्ड वार- ट्रंप

Russia-Ukraine War President Trump-Putin
विदेश

यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकाने पर बोला हमला, NATO ने कहा -युद्ध के लिए तैयार हो जाएं

Russia Ukraine war
विदेश

समंदर के नीचे हाई-स्पीड ट्रेन: दो महाद्वीपों को मिनटों में जोड़ेगी

Underwater High-Speed Train
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.