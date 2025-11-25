भारत से संबंध बिगड़ने के बाद बांग्लादेश को मिला पाकिस्तान का सहारा, एक्सपोर्ट करेगा 1 लाख टन चावल

एक समय भारत (India), बांग्लादेश (Bangladesh) का सबसे बड़ा और अहम व्यापारिक पार्टनर था। जब से शेख हसीना (Sheikh Hasina) को पीएम पद और बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा और मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, तब से दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ गई है। इसी वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार भी बंद हो गया है। कई चीज़ों की खरीद के लिए बांग्लादेश, भारत पर निर्भर था जिनमें चावल भी शामिल है। हालांकि अब भारत ने बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। ऐसे में बांग्लादेश की मदद के लिए उसका दूसरा पड़ोसी देश आगे आया है।