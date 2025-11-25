Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारत से संबंध बिगड़ने के बाद बांग्लादेश को मिला पाकिस्तान का सहारा, एक्सपोर्ट करेगा 1 लाख टन चावल

भारत से संबंध बिगड़ने के बाद अब बांग्लादेश को पाकिस्तान का सहारा मिला है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 25, 2025

Rice

Rice (Representational Photo)

एक समय भारत (India), बांग्लादेश (Bangladesh) का सबसे बड़ा और अहम व्यापारिक पार्टनर था। जब से शेख हसीना (Sheikh Hasina) को पीएम पद और बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा और मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, तब से दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ गई है। इसी वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार भी बंद हो गया है। कई चीज़ों की खरीद के लिए बांग्लादेश, भारत पर निर्भर था जिनमें चावल भी शामिल है। हालांकि अब भारत ने बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। ऐसे में बांग्लादेश की मदद के लिए उसका दूसरा पड़ोसी देश आगे आया है।

बांग्लादेश को मिला पाकिस्तान का सहारा

पाकिस्तान (Pakistan) ने बांग्लादेश को 1 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल टेंडर जारी किया है। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान (टीसीपी) द्वारा जारी इस टेंडर के अनुसार लॉन्ग ग्रेन व्हाइट राइस को कराची बंदरगाह के माध्यम से ब्रेक बल्क कार्गो के रूप में बांग्लादेश भेजा जाएगा। इस टेंडर के लिए बोली 28 नवंबर तक जमा की जानी है और अनुबंध के 45 दिनों के भीतर शिपमेंट भेजा जाएगा। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच कुछ महीने पहले ही चावल का व्यापार शुरू हुआ है।

बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान को भी फायदा

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इस डील का फायदा दोनों देशों को होगा। बांग्लादेश को जहाँ सही कीमत पर चावल मिलेगा, तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ने से उसकी कमज़ोर अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक मदद मिलेगी। पाकिस्तान में चावल की खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ेगी। इतना ही नहीं, चावल की इस डील की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के व्यापारिक संबंध और मज़बूत होंगे। इससे अन्य चीज़ों के व्यापार का रास्ता भी खुलेगा।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाई, 22 आतंकियों को किया ढेर
विदेश
Pakistan soldiers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

25 Nov 2025 03:43 pm

Hindi News / World / भारत से संबंध बिगड़ने के बाद बांग्लादेश को मिला पाकिस्तान का सहारा, एक्सपोर्ट करेगा 1 लाख टन चावल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप का बड़ा ऐलान: मुस्लिम ब्रदरहुड के कई चैप्टर आतंकी संगठन घोषित, जानें क्या है हमास से कनेक्शन !

Muslim Brotherhood Terrorist Designation
विदेश

अफगान प्रवासियों पर पाकिस्तान का जुर्म: आधी रात 200 परिवारों के घर उजाड़े, लोगों को पीटा और हिरासत में लिया

Afghan migrants
विदेश

पाकिस्तान में आतंकी हमलों में तेज़ी, 2025 में अब तक 2,414 लोगों की मौत KP-बलूचिस्तान सबसे प्रभावित

Pakistan Terror Attack
विदेश

कहीं आप भी तो नहीं हैं FOFO के शिकार ? खुद से पूछें ये सवाल

विदेश

पाकिस्तान हर साल भ्रष्टाचार की वजह से अपनी GDP का 6% खो रहा है, IMF की चौंकाने वाली रिपोर्ट !

Pakistan Corruption IMF
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.