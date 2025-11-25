पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाई, 22 आतंकियों को किया ढेर

पाकिस्तान (Pakistan) को लंबे समय से दुनियाभर में आतंकवाद (Terrorism) का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है। पाकिस्तान में हमेशा ही आतंकियों को संरक्षण मिला है। हालांकि अब पाकिस्तान भी आतंकवाद के चंगुल में फंस चुका है। पाकिस्तान में आए दिन ही आतंकी हमलों के मामले सामने आते रहते हैं। आतंकी हमलों से जनता ही नहीं, पाकिस्तानी सेना और पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना देशभर में आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रही है और सोमवार को सेना ने एक बड़ी कार्रवाई की है।