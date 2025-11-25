Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाई, 22 आतंकियों को किया ढेर

पाकिस्तानी सेना की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। एक बार फिर सेना को आतंकियों का खात्मा करने में कामयाबी मिली है।

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 25, 2025

Pakistan soldiers

Pakistan soldiers (Photo - ANI)

पाकिस्तान (Pakistan) को लंबे समय से दुनियाभर में आतंकवाद (Terrorism) का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है। पाकिस्तान में हमेशा ही आतंकियों को संरक्षण मिला है। हालांकि अब पाकिस्तान भी आतंकवाद के चंगुल में फंस चुका है। पाकिस्तान में आए दिन ही आतंकी हमलों के मामले सामने आते रहते हैं। आतंकी हमलों से जनता ही नहीं, पाकिस्तानी सेना और पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना देशभर में आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रही है और सोमवार को सेना ने एक बड़ी कार्रवाई की है।

22 आतंकियों को किया ढेर

पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने जानकारी दी कि सेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले के ख्वारिज इलाके में सोमवार को आतंकी ठिकाने पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से आतंकी हैरान रह गए। पाकिस्तानी सेना ने इस सैन्य कार्रवाई में 22 आतंकियों को ढेर कर दिया।

हथियार और गोला-बारूद किए जब्त

पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले के ख्वारिज इलाके में अपनी कार्रवाई के दौरान न सिर्फ आतंकियों को मार गिराया, बल्कि उनके ठिकानों से हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किए।

टीटीपी के थे आतंकी

बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के थे। यह आतंकी संगठन अफगानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर के पास के इलाकों, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय है।

आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी सेना की लड़ाई

इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने साफ कर दिया कि पाकिस्तानी सेना की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। इसी वजह से सेना समय-समय पर देशभर में सैन्य अभियान चलाती रहेगी।

