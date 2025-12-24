Epstein Sex Scandal में सबसे बड़ा खुलासा, राष्ट्रपति ट्रंप पर रेप का आरोप

Donald Trump (Photo - Bloomberg)
Epstein Sex Scandal: जेफ्री एपस्टीन सेक्स स्केंडल मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरे फंसते दिख रहे हैं। एस्पीन सेक्स स्केंडल मामले में एक बार फिर ट्रंप का नाम आया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 हजार पन्नों के नए दस्तावेज जारी किए हैं। इनमें ट्रंप पर रेप के आरोप भी लगे हैं।
अमेरिकी न्याय विभाग ने नए जारी हुए पन्नों पर स्पष्टीकरण दिया है। न्याय विभाग ने कहा कि ट्रंप पर लगाए गए रेप के आरोप बिना सबूत के हैं और इन्हें सच नहीं माना जाना चाहिए। एपस्टीन से जुड़े नए खुलासे से पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1993 से 1996 के बीच कम से कम आठ बार एपस्टीन के निजी जेट से यात्रा की थी। कुछ यात्राओं में ट्रंप की तत्कालीन पत्नी मार्ला मैपल्स और उनके बच्चे भी साथ थे। हालांकि, इन दस्तावेजों में उन पर किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है।
रिकॉर्ड के अनुसार, चार यात्राओं में ट्रंप में एपस्टीन की करीबी सहयोगी गिस्लीन मैक्सवेल भी मौजूद थी, जिसे बाद में सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में दोषी ठहराया गया। 1993 की फ्लाइट में एपस्टीन, ट्रंप और एक 20 वर्षीय महिला ही सवार थे। जिसकी पहचान गोपनीय रखी हुई है। कुछ अन्य उड़ानों में ऐसी महिलाएं भी थीं, जिन्हें बाद में मैक्सवेल केस में संभावित गवाह बताया गया।
वहीं, जेफ्री एपस्टीन के नए खुलासे में अक्टूबर 2020 की एक FBI फाइल भी शामिल है। एक महिला ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप और जेफ्री एपस्टीन दोनों ने उसके साथ रेप किया। इन फाइलों में एपस्टीन का एक कथित लेटर भी मिला है। जिसमें एपस्टीन ने वर्तमान राष्ट्रपति के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।
इससे पहले अमेरिकी न्याय विभाग पर आरोप लगा था कि जेफ्री से जुड़ीं 16 फाइलें गायब कर दी गई हैं। मीडिया समूह रॉयटर्स के मुताबिक इन फाइलों में महिलाओं की पेंटिंग्स की तस्वीरें और एक फोटो शामिल थी। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, गिस्लीन मैक्सवेल और जेफ्री एपस्टीन थे। बाद में हंगामा मचने पर उन फोटों को फिर से रिलीज किया गया।
जेफ्री एपस्टीन एक यौन अपराधी था। उसकी मृत्यु जेल में हुई थी। मरने से पहले एपस्टीन ने पहले खुद को एक पैराबॉयिक (संदिग्ध और घबराए हुए) ईमेल लिखा था, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प का जिक्र था। उसमें जेफ्री ने लिखा था कि ट्रंप कई बार उसके फार्म हाउस आए थे।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग