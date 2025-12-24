24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Epstein Sex Scandal में सबसे बड़ा खुलासा, राष्ट्रपति ट्रंप पर रेप का आरोप

Epstein Sex Scandal में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रेप का आरोप लगा है। जानिए अमेरिकी DoJ ने क्या कहा इस पर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 24, 2025

Donald Trump

Donald Trump (Photo - Bloomberg)

Epstein Sex Scandal: जेफ्री एपस्टीन सेक्स स्केंडल मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरे फंसते दिख रहे हैं। एस्पीन सेक्स स्केंडल मामले में एक बार फिर ट्रंप का नाम आया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 हजार पन्नों के नए दस्तावेज जारी किए हैं। इनमें ट्रंप पर रेप के आरोप भी लगे हैं।

बिना सबूत के लगाए गए आरोप

अमेरिकी न्याय विभाग ने नए जारी हुए पन्नों पर स्पष्टीकरण दिया है। न्याय विभाग ने कहा कि ट्रंप पर लगाए गए रेप के आरोप बिना सबूत के हैं और इन्हें सच नहीं माना जाना चाहिए। एपस्टीन से जुड़े नए खुलासे से पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1993 से 1996 के बीच कम से कम आठ बार एपस्टीन के निजी जेट से यात्रा की थी। कुछ यात्राओं में ट्रंप की तत्कालीन पत्नी मार्ला मैपल्स और उनके बच्चे भी साथ थे। हालांकि, इन दस्तावेजों में उन पर किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है।

रिकॉर्ड के अनुसार, चार यात्राओं में ट्रंप में एपस्टीन की करीबी सहयोगी गिस्लीन मैक्सवेल भी मौजूद थी, जिसे बाद में सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में दोषी ठहराया गया। 1993 की फ्लाइट में एपस्टीन, ट्रंप और एक 20 वर्षीय महिला ही सवार थे। जिसकी पहचान गोपनीय रखी हुई है। कुछ अन्य उड़ानों में ऐसी महिलाएं भी थीं, जिन्हें बाद में मैक्सवेल केस में संभावित गवाह बताया गया।

वहीं, जेफ्री एपस्टीन के नए खुलासे में अक्टूबर 2020 की एक FBI फाइल भी शामिल है। एक महिला ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप और जेफ्री एपस्टीन दोनों ने उसके साथ रेप किया। इन फाइलों में एपस्टीन का एक कथित लेटर भी मिला है। जिसमें एपस्टीन ने वर्तमान राष्ट्रपति के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।

16 फाइलें कर दी गई थीं गायब

इससे पहले अमेरिकी न्याय विभाग पर आरोप लगा था कि जेफ्री से जुड़ीं 16 फाइलें गायब कर दी गई हैं। मीडिया समूह रॉयटर्स के मुताबिक इन फाइलों में महिलाओं की पेंटिंग्स की तस्वीरें और एक फोटो शामिल थी। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, गिस्लीन मैक्सवेल और जेफ्री एपस्टीन थे। बाद में हंगामा मचने पर उन फोटों को फिर से रिलीज किया गया।

कौन है जेफ्री एपस्टीन ?

जेफ्री एपस्टीन एक यौन अपराधी था। उसकी मृत्यु जेल में हुई थी। मरने से पहले एपस्टीन ने पहले खुद को एक पैराबॉयिक (संदिग्ध और घबराए हुए) ईमेल लिखा था, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प का जिक्र था। उसमें जेफ्री ने लिखा था कि ट्रंप कई बार उसके फार्म हाउस आए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Dec 2025 10:42 am

Hindi News / World / Epstein Sex Scandal में सबसे बड़ा खुलासा, राष्ट्रपति ट्रंप पर रेप का आरोप

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश में पाक करा रहा हिंदुओं की हत्या, उसी के नागरिक ने कहा- भारत का बलिदान मत भूलो, पाकिस्तान तो कैंसर है

विदेश

मुफ्त में खाना नहीं दिया, तो रेस्टोरेंट कर्मचारी का कान ही चबा डाला

Man bites off restaurant worker’s ear
विदेश

इमरान खान की बहनों को नहीं दी जा रही उनसे मिलने की अनुमति, अदियाला जेल के पास किया विरोध प्रदर्शन

Imran Khan in jail
विदेश

2049 तक अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने का प्लान, ‘वर्ल्ड-क्लास’ फौज बना रहा चीन, नए दावे ने मचाई खलबली!

Xi Jinping
विदेश

भारत-विरोधी माहौल के बीच बांग्लादेश का नरम रुख, यूनुस भारत से तनाव घटाने में जुटे

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.