Epstein Sex Scandal में सबसे बड़ा खुलासा, राष्ट्रपति ट्रंप पर रेप का आरोप

अमेरिकी न्याय विभाग ने नए जारी हुए पन्नों पर स्पष्टीकरण दिया है। न्याय विभाग ने कहा कि ट्रंप पर लगाए गए रेप के आरोप बिना सबूत के हैं और इन्हें सच नहीं माना जाना चाहिए। एपस्टीन से जुड़े नए खुलासे से पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1993 से 1996 के बीच कम से कम आठ बार एपस्टीन के निजी जेट से यात्रा की थी। कुछ यात्राओं में ट्रंप की तत्कालीन पत्नी मार्ला मैपल्स और उनके बच्चे भी साथ थे। हालांकि, इन दस्तावेजों में उन पर किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है।