अमेरिका में फिर फूटा स्कैंडल बम, सेक्स ट्रैफिकर के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीरें वायरल, इन दिग्गजों के दामन पर भी लगा दाग!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो-@OversightDems)
अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने US हाउस ओवरसाइट कमेटी के सामने यौन अपराधी और सेक्स ट्रैफिकर जेफ्री एपस्टीन की कुछ नई तस्वीरें पेश की हैं। इन तस्वीरों में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और दिग्गज कारोबारी बिल गेट्स सहित प्रमुख हस्तियां नजर आ रही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों द्वारा इन तस्वीरों को जारी करने के बाद अमेरिका में हंगामा बरपा हुआ है।
खास बात यह है कि जारी की गई इन तस्वीरों में एक तस्वीर वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी है। इसमें वह कई महिलाओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि, उन महिलाओं का चेहरा उजागर नहीं किया गया है, जबकि दूसरी तस्वीर में ट्रंप किसी अन्य महिला से बात करते हुए दिख रहे हैं। उनके बगल में एपस्टीन खड़ें हैं। हालांकि, डेमोक्रेट्स सांसदों द्वारा जारी इन तस्वीरों में किसी भी शख्स को किसी तरह की अवैध गतिविधि में शामिल नहीं दिखाया गया है।
जेफरी के एस्टेट से मिली इन तस्वीरों में से एक में नए कंडोम का एक कटोरा दिखाया गया है, जिसमें ट्रंप की कार्टून इमेज है, जिस पर लेबल है “ट्रंप कंडोम $4.50” और लिखा है “मैं बहुत बड़ा हूं!” वहीं, दूसरी फोटो में एपस्टीन के बगल में स्टीव बैनन, घिसलेन मैक्सवेल के साथ बिल क्लिंटन और पहले के प्रिंस एंड्रयू के साथ बिल गेट्स खड़े हैं। वहीं, कुछ तस्वीरों में लैरी समर्स और एलन डर्सोविट्ज़ भी एस्टेट की तस्वीरों में दिखाई देते हैं।
मामला सामने आने के बाद डेमोक्रेट कमेटी की सदस्य सीनेटर रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि अब व्हाइट हाउस के इस कवर अप को खत्म करने और जेफ्री एपस्टीन और उसके ताकतवर दोस्तों के पीड़ितों को न्याय दिलाने का समय आ गया है। ये सभी तस्वीरें एपस्टीन और अमेरिका के सबसे ताकतवर लोगों के साथ उनके रिश्तों को लेकर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि हम तब तक शांत नहीं बठैंगे, जब तक कि अमेरिकी लोगों के सामने पूरा सच नहीं आ जाता।
गार्यिसा ने कहा कि न्याय विभाग को सारे दस्तावेज तुरंत जारी करने चाहिए। उन्होंने कहा कि जेफ्री एपस्टीन अमेरिका का एक अय्याश अरबपति था। जो हमेशा महिलाओं के साथ घिरा रहता था। उसके उद्योगपतियों और राजनेताओं के साथ अच्छे संबंध थे।
