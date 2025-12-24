2049 तक अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने का प्लान, ‘वर्ल्ड-क्लास’ फौज बना रहा चीन, नए दावे ने मचाई खलबली!

चीन का मकसद LAC पर शांति का फायदा उठाकर भारत के साथ संबंधों को स्थिर करना और अमेरिका-भारत की बढ़ती नजदीकी को रोकना है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अभी भी चीन की कार्रवाइयों और इरादों पर संदेह करता है। दोनों देशों के बीच अविश्वास और अन्य परेशानियां हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को सीमित करेंगी।