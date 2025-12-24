भारत-विरोधी माहौल के बीच बांग्लादेश का नरम रुख, यूनुस भारत से तनाव घटाने में जुटे

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हालिया हिंसा, हिंदुओं पर हमलों, आगजनी और बढ़ते बवाल के बीच भारत-विरोधी ताकतों के उभार की चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलेहुद्दीन अहमद का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने भारत-बांग्लादेश संबंधों को लेकर नई उम्मीद जगाई है।सलेहुद्दीन अहमद ने स्पष्ट किया है कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनुस का फोकस राजनीतिक बयानबाजी से अलग हटकर भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध विकसित करने पर है।