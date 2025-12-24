24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारत-विरोधी माहौल के बीच बांग्लादेश का नरम रुख, यूनुस भारत से तनाव घटाने में जुटे

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने के संकेत दिए हैं, जहां प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस आर्थिक सहयोग पर जोर दे रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 24, 2025

मोहम्मद यूनुस (ANI)

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हालिया हिंसा, हिंदुओं पर हमलों, आगजनी और बढ़ते बवाल के बीच भारत-विरोधी ताकतों के उभार की चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलेहुद्दीन अहमद का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने भारत-बांग्लादेश संबंधों को लेकर नई उम्मीद जगाई है।सलेहुद्दीन अहमद ने स्पष्ट किया है कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनुस का फोकस राजनीतिक बयानबाजी से अलग हटकर भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध विकसित करने पर है।

भारत से रिश्ते सुधारने में जुटे मोहम्मद यूनुस

सरकारी खरीद से जुड़ी सलाहकार परिषद समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सलेहुद्दीन अहमद ने कहा, “मुख्य सलाहकार भारत के साथ राजनयिक संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने इस विषय पर कई संबंधित पक्षों से चर्चा की है।” हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रोफेसर यूनुस ने सीधे भारत सरकार के अधिकारियों से बातचीत की है, तो अहमद ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इस मुद्दे से जुड़े प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया गया है।

राजनीति से अलग रखी गई व्यापार नीति

वित्त सलाहकार ने साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश की व्यापार नीति राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, “अगर भारत से चावल आयात करना वियतनाम या किसी अन्य देश की तुलना में सस्ता पड़ता है, तो आर्थिक रूप से भारत से खरीदना ही समझदारी होगी।” उन्होंने बताया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल ही में भारत से 50,000 टन चावल आयात करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसे उन्होंने दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों की दिशा में एक अहम कदम बताया।

भारत से चावल खरीदना बांग्लादेश के लिए फायदेमंद

सलेहुद्दीन अहमद के अनुसार, वियतनाम से चावल आयात करने पर प्रति किलोग्राम करीब 10 टका (लगभग 0.082 अमेरिकी डॉलर) अधिक खर्च आता है। ऐसे में भारत से चावल खरीदना बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए अधिक लाभकारी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूरी तरह राष्ट्रीय हित और आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर लिया गया है।

भारत-बांग्लादेश संबंध सबसे निचले स्तर पर?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस समय अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। दोनों देशों में राजनयिक तनाव, राजदूतों को तलब किए जाने और विरोध प्रदर्शनों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि, सलेहुद्दीन अहमद ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा, “बाहर से भले ही हालात बहुत खराब लग रहे हों, लेकिन वास्तविकता में स्थिति इतनी गंभीर नहीं है।”

भारत-विरोधी भावनाएं राष्ट्रीय भावना नहीं

वित्त सलाहकार ने माना कि कुछ बयान ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये बयान बांग्लादेश की राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करते। भारत-विरोधी भावनाओं को भड़काने में बाहरी ताकतों की भूमिका पर उन्होंने कहा, “हम दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की कड़वाहट नहीं चाहते। अगर कोई बाहरी शक्ति तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो यह न भारत के हित में है और न ही बांग्लादेश के।”

अंतरिम सरकार का साफ संदेश

सलेहुद्दीन अहमद ने दोहराया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ सौहार्दपूर्ण और संतुलित संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी आर्थिक फैसले पूरी तरह राष्ट्रीय हित और व्यावहारिक लाभ के आधार पर लिए जाएंगे, न कि भावनात्मक या राजनीतिक दबाव में।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bangladesh Violence

Published on:

24 Dec 2025 10:31 am

Hindi News / World / भारत-विरोधी माहौल के बीच बांग्लादेश का नरम रुख, यूनुस भारत से तनाव घटाने में जुटे

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Bangladesh Violence

बांग्लादेश में पाक करा रहा हिंदुओं की हत्या, उसी के नागरिक ने कहा- भारत का बलिदान मत भूलो, पाकिस्तान तो कैंसर है

विदेश

मुफ्त में खाना नहीं दिया, तो रेस्टोरेंट कर्मचारी का कान ही चबा डाला

Man bites off restaurant worker’s ear
विदेश

इमरान खान की बहनों को नहीं दी जा रही उनसे मिलने की अनुमति, अदियाला जेल के पास किया विरोध प्रदर्शन

Imran Khan in jail
विदेश

2049 तक अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने का प्लान, ‘वर्ल्ड-क्लास’ फौज बना रहा चीन, नए दावे ने मचाई खलबली!

Xi Jinping
विदेश

Epstein Sex Scandal में सबसे बड़ा खुलासा, राष्ट्रपति ट्रंप पर रेप का आरोप

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.