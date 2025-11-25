आरएसएफ का बड़ा फैसला, सूडान में 3 महीने के एकतरफा मानवीय युद्धविराम का किया ऐलान

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 को युद्ध शुरू हुआ था और यह युद्ध अभी भी जारी है। दोनों पक्ष एक-दूसरे के कब्ज़े वाले इलाकों पर हमले करते रहते हैं। सूडान में चल रहे इस युद्ध के कारण अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग इस युद्ध की वजह से अपना घर गंवाकर विस्थापित हो गए हैं। लगातार चल रहे युद्ध की वजह से सूडान में खाने का संकट भी काफी गंभीर हो गया है, जिससे कुपोषण भी फैल रहा है। सूडान में ज़्यादातर हमले आरएसएफ की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन अब देश की पैरामिलिट्री ने एक बड़ा फैसला लिया है।