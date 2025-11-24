मस्क ने सरकारी खर्चों को कम करने के लिए बनाया DOGE, ट्रंप ने तय समय से पहले ही किया बंद

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दूसरी बार अमेरिका (United States Of America) का राष्ट्रपति बनने पर एलन मस्क (Elon Musk) की लीडरशिप में एक नए डिपार्टमेंट का गठन किया था। इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (Department Of Government Efficiency – DOGE) रखा गया। शुरुआत में विवेक रामास्वामी (Vivek Ramaswamy) को भी इस डिपार्टमेंट में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे छोड़ दिया था। कुछ समय पहले मस्क ने भी इस डिपार्टमेंट को छोड़ दिया था। अब इस डिपार्टमेंट पर बड़ा अपडेट सामने आया है।