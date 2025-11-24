Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मस्क ने सरकारी खर्चों को कम करने के लिए बनाया DOGE, ट्रंप ने तय समय से पहले ही किया बंद

DOGE Shutdown: अमेरिका में एलन मस्क की लीडरशिप में बनाए गए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को बंद कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 24, 2025

Donald Trump and Elon Musk

Donald Trump and Elon Musk (Photo - Washington Post)

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दूसरी बार अमेरिका (United States Of America) का राष्ट्रपति बनने पर एलन मस्क (Elon Musk) की लीडरशिप में एक नए डिपार्टमेंट का गठन किया था। इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (Department Of Government Efficiency – DOGE) रखा गया। शुरुआत में विवेक रामास्वामी (Vivek Ramaswamy) को भी इस डिपार्टमेंट में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे छोड़ दिया था। कुछ समय पहले मस्क ने भी इस डिपार्टमेंट को छोड़ दिया था। अब इस डिपार्टमेंट पर बड़ा अपडेट सामने आया है।

ट्रंप ने तय समय से पहले ही बंद किया DOGE

ट्रंप ने तय समय से पहले ही DOGE को चुपचाप बंद कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का गठन जुलाई 2026 तक के लिए किया गया था, लेकिन एक साल से भी कम समय में इसे बंद कर दिया गया। अमेरिका के कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के निदेशक स्कॉट कुपोर (Scott Kupor) ने इसकी पुष्टि की है। DOGE का काम और ज़िम्मेदारियाँ, कार्मिक प्रबंधन कार्यालय को सौंप दी गई हैं।

ट्रंप-मस्क के संबंधों में दरार बनी वजह?

DOGE को किस वजह से बंद किया गया, इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि इसके बंद होने की वजह ट्रंप और मस्क के संबंधों में आई दरार को माना जा रहा है। इसी वजह से मस्क ने DOGE को छोड़ दिया था और इसका कामकाज भी प्रभावित हुआ था। ट्रंप ने भी इस डिपार्टमेंट पर ध्यान देना बंद कर दिया था और अब इसका अंत हो गया है। हालांकि पिछले कुछ समय में ट्रंप और मस्क के संबंधों में सुधार देखने को मिला है।

क्या था DOGE का लक्ष्य?

डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का लक्ष्य सरकारी नौकरशाही को खत्म करना, अतिरिक्त नियमों को कम करना, फिजूल खर्चों में कटौती करना और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन में मदद करना तय किया गया था। मस्क के साथ ही ट्रंप ने भी इन सुधारों को बेहद ज़रूरी बताया था।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान में सेना के ठिकाने पर आतंकी हमला, 5 सैनिकों की मौत
विदेश
Blast

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Elon Musk

world news

World News in Hindi

Published on:

24 Nov 2025 11:47 am

Hindi News / World / मस्क ने सरकारी खर्चों को कम करने के लिए बनाया DOGE, ट्रंप ने तय समय से पहले ही किया बंद

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

“भारत रोक सकता है सिंधु नदी का पानी”, पाकिस्तान ने किया स्वीकार, यूरोपीय देशों से लगाई मदद की गुहार

Indus river
विदेश

पाकिस्तान में सेना के ठिकाने पर आतंकी हमला, 5 सैनिकों की मौत

Blast
विदेश

रूस ने यूक्रेन के शहर खारकीव पर किया ड्रोन अटैक, 4 लोगों की मौत

Russian drone attack on Kharkiv
विदेश

राजनाथ सिंह के बयान से थर्राया पाकिस्तान, कहा- ये हिंदुत्ववादी मानसिकता…

Shahbaz Sharif India Talks Donald Trump
विदेश

इजरायल ने की एक और एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौत

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.