पाकिस्तान में सेना के ठिकाने पर आतंकी हमला, 3 लोगों की मौत

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद के दलदल में धंस चुका है। आए दिन ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। आम जनता ही नहीं, सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस भी आतंकियों से सुरक्षित नहीं है। आतंकी अक्सर ही सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस को निशाना बनाते हैं और आज फिर ऐसा ही हुआ। आज सोमवार, 24 नवंबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत के पेशावर (Peshawar) में आतंकियों ने सेना की फ्रंटियर कॉर्प्स यूनिट के ठिकाने पर हमला कर दिया।