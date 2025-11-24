Patrika LogoSwitch to English

विदेश

पाकिस्तान में सेना के ठिकाने पर आतंकी हमला, 3 लोगों की मौत

Suicide Terrorist Attack In Pakistan: पाकिस्तान में आज फिर आतंकी हमले का मामला सामने आया है। पेशावर में सेना के ठिकाने पर आत्मघाती आतंकी हमले से हाहाकार मच गया है।

Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 24, 2025

Blast

Blast in Pakistan (Representational Photo)

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद के दलदल में धंस चुका है। आए दिन ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। आम जनता ही नहीं, सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस भी आतंकियों से सुरक्षित नहीं है। आतंकी अक्सर ही सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस को निशाना बनाते हैं और आज फिर ऐसा ही हुआ। आज सोमवार, 24 नवंबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत के पेशावर (Peshawar) में आतंकियों ने सेना की फ्रंटियर कॉर्प्स यूनिट के ठिकाने पर हमला कर दिया।

दो धमाकों से मचा हाहाकार

आतंकियों ने पेशावर में फ्रंटियर कॉर्प्स यूनिट के ठिकाने पर दो आत्मघाती धमाके किए। पहला धमाका मुख्य द्वार पर हुआ और दूसरा मोटरसाइकिल स्टैंड पर।

3 लोगों की मौत

इस आत्मघाती आतंकी हमले में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। 5 लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है और घायलों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है।

गोलीबारी जारी

आत्मघाती धमाकों के बाद आतंकी और फ्रंटियर कॉर्प्स यूनिट एक-दूसरे पर गोलीबारी कर रहे हैं, जो अभी भी जारी है। इलाके में ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।

टीटीपी आतंकियों पर शक

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) पर इस हमले का शक है। हालांकि अभी तक टीटीपी ने इस हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर ही टीटीपी के आतंकी इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ाने के पीछे टीटीपी की अहम भूमिका है।

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

24 Nov 2025 10:26 am

Published on:

24 Nov 2025 10:13 am

Hindi News / World / पाकिस्तान में सेना के ठिकाने पर आतंकी हमला, 3 लोगों की मौत

