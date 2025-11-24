पाकिस्तान में सेना के ठिकाने पर आतंकी हमला, 3 लोगों की मौत

Blast in Pakistan (Representational Photo)
पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद के दलदल में धंस चुका है। आए दिन ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। आम जनता ही नहीं, सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस भी आतंकियों से सुरक्षित नहीं है। आतंकी अक्सर ही सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस को निशाना बनाते हैं और आज फिर ऐसा ही हुआ। आज सोमवार, 24 नवंबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत के पेशावर (Peshawar) में आतंकियों ने सेना की फ्रंटियर कॉर्प्स यूनिट के ठिकाने पर हमला कर दिया।
आतंकियों ने पेशावर में फ्रंटियर कॉर्प्स यूनिट के ठिकाने पर दो आत्मघाती धमाके किए। पहला धमाका मुख्य द्वार पर हुआ और दूसरा मोटरसाइकिल स्टैंड पर।
इस आत्मघाती आतंकी हमले में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। 5 लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है और घायलों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है।
आत्मघाती धमाकों के बाद आतंकी और फ्रंटियर कॉर्प्स यूनिट एक-दूसरे पर गोलीबारी कर रहे हैं, जो अभी भी जारी है। इलाके में ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) पर इस हमले का शक है। हालांकि अभी तक टीटीपी ने इस हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर ही टीटीपी के आतंकी इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ाने के पीछे टीटीपी की अहम भूमिका है।
