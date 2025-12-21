21 दिसंबर 2025,

Sperm Race जीतने पर मिलेंगे लाखों रुपए, इस जगह होगा इवेंट; जानें कैसी होती है रेस

Sperm Race Competition: अमेरिका में एक 18 साल के युवक एरिक झू ने स्पर्म रेस की शुरुआत की थी। पहली बार स्पर्म रेस अप्रैल 2025 में आयोजित हुई थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Dec 21, 2025

Sperm Race 2026, Sperm Race Texas, Sperm Race January 30 2026,

30 जनवरी को टेक्सास में आयोजित होगी स्पर्म रेस (File Photo)

Sperm Race 2026: इस समय एक अनोखा और चर्चित इवेंट सामने आया है, जिसका नाम सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इस इवेंट का नाम है स्पर्म रेस। दुनिया भर में इसकी चर्चा जोरों पर है। यह इवेंट महज मजाक नहीं है, बल्कि पुरुषों की मेल फर्टिलिटी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है।

स्पर्म रेस की किसने की शुरुआत?

अमेरिका में एक 18 साल के युवक एरिक झू ने स्पर्म रेस की शुरुआत की थी। पहली बार स्पर्म रेस अप्रैल 2025 में आयोजित हुई थी। एरिक झू के स्पर्म रेस के आइडिया ने सबको हैरान कर दिया।

कैसे होती है रेस?

स्पर्म रेस में दो प्रतिभागियों के स्पर्म को एक माइक्रोस्कोपिक रेस ट्रैक पर दौड़ाया जाता है। यह 20 सेंटीमीटर लंबी रेस ट्रैक होती है, जो कि महिला शरीर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह डिजाइन की गई होती है, जहां स्पर्म सेल्स केमिकल सिग्नल्स, फ्लुइड फ्लो और हल्की इलेक्ट्रिक करंट की मदद से फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। विजेता वही होता है जिसका स्पर्म सबसे पहले फिनिश लाइन पार करता है। 

इवेंट में होती है लाइव कमेंट्री

इस इवेंट को लाइव दिखाया जाता है। दर्शकों के लिए बड़ी स्क्रीन पर 3डी एनिमेशन दिखाया जाता है। लाइव कमेंट्री, हाफ-टाइम शो, लीडरबोर्ड और यहां तक कि सट्टेबाजी की सुविधा भी होती है।

30 जनवरी को आयोजित होगी दूसरी स्पर्म रेस

बता दें कि अब दूसरी स्पर्म रेस आयोजित होने वाली है। यह 30 जनवरी 2026 (Sperm Race January 30 2026) को टेक्सास में आयोजित होगी। यहां पर इस रेस को जीतने वाले को 8.5 लाख रुपये (sperm race prize money) की राशि दी जाएगी। कंपनी ने हाल ही में 10 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई है, जिससे यह प्रोफेशनल टूर्नामेंट बनता जा रहा है।

लाखों लोग देख चुके हैं वीडियो

इस समय स्पर्म रेसिंग कॉलेज टूर पर है। इसके ऑनलाइन स्ट्रीम और इवेंट से जुड़े हुए वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं। इन वीडियो को देखने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों? वहीं एरिक झू का मानना है कि लगातार पुरुषों की फर्टिलिटी घट रही है और इस बार खुलकर बात नहीं हो रही। इसलिए इस गंभीर मुद्दे पर लोग जागरूक हों, इसको लेकर यह इवेंट आयोजित किया जा रहा है। 

21 Dec 2025 07:21 pm

Hindi News / World / Sperm Race जीतने पर मिलेंगे लाखों रुपए, इस जगह होगा इवेंट; जानें कैसी होती है रेस

