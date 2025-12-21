Sperm Race जीतने पर मिलेंगे लाखों रुपए, इस जगह होगा इवेंट; जानें कैसी होती है रेस

इस समय स्पर्म रेसिंग कॉलेज टूर पर है। इसके ऑनलाइन स्ट्रीम और इवेंट से जुड़े हुए वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं। इन वीडियो को देखने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों? वहीं एरिक झू का मानना है कि लगातार पुरुषों की फर्टिलिटी घट रही है और इस बार खुलकर बात नहीं हो रही। इसलिए इस गंभीर मुद्दे पर लोग जागरूक हों, इसको लेकर यह इवेंट आयोजित किया जा रहा है।