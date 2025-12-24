यूनुस सरकार ने करवाई उस्मान हादी की हत्या, छात्र नेता के भाई ने किया चौंकाने वाला खुलासा

उमर ने अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिलता है तो आपको भी एक दिन देश छोड़ कर भागना पड़ेगा। इंकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दे डाली। जाबेर ने सरकार को 30 वर्किंग डेज (कामकाजी दिनों) का समय दिया और इसके भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात को दोहराया। इससे पहले इसी हफ्ते की शुरुआत में एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर इंक़लाब मंच सरकार को आरोपियों को पकड़ने का अल्टीमेटम दे चुका है।