यूनुस सरकार ने करवाई उस्मान हादी की हत्या, छात्र नेता के भाई ने किया चौंकाने वाला खुलासा

शरीफ उस्मान हादी (फोटो- आईएएनएस)
बांग्लादेश के हालात इन दिनों काफी बिगड़े हुए हैं। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद यहां दंगे भड़क गए हैं। प्रदर्शनकारी जहां उस्मान हादी की मौत का आरोप भारत पर लगा रहे हैं वहीं उनके परिवार ने यूनुस सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उस्मान हादी के बड़े भाई शरीफ उमर हादी ने दावा किया है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने बड़ी साजिश के तहत आगामी चुनावों को टालने के लिए उनके भाई की हत्या करवाई है।
मंगलवार को ढाका के नेशनल म्यूजियम के बाहर इंकलाब मंच द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस ग्रुप के प्रवक्ता उमर हादी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंतरिम सरकार की कड़ी आलोचना की। उमर ने साफ कहा कि उस्मान हादी की हत्या सरकार ने करवाई है और अब सरकार इसी हत्या के मुद्दे का बहाना बनाकर चुनावों को टालने या रोकने की कोशिश कर रही है।
उमर ने आगे कहा कि उनका भाई देश में फरवरी तक चुनाव होने के पक्ष में था। साथ ही उसने बांग्लादेश सरकार को चुनावों में कोई बाधा न डालने और उसे ठीक से होने देने की बात भी कही थी। देश के सबसे बड़े अखबार द डेली स्टार ने इस बात की पुष्टि की है। उमर ने कहा कि हत्यारों के खिलाफ केस की सुनवाई जल्दी पूरी की जानी चाहिए ताकि आगामी चुनावों में माहौल खराब न हो। लेकिन सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं।
उमर ने अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिलता है तो आपको भी एक दिन देश छोड़ कर भागना पड़ेगा। इंकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दे डाली। जाबेर ने सरकार को 30 वर्किंग डेज (कामकाजी दिनों) का समय दिया और इसके भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात को दोहराया। इससे पहले इसी हफ्ते की शुरुआत में एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर इंक़लाब मंच सरकार को आरोपियों को पकड़ने का अल्टीमेटम दे चुका है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग
Bangladesh Violence