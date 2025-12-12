ट्रंप की एक और बड़ी चेतावनी, बोले- अगर रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ तो होगा तीसरा वर्ल्ड वार

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (इमेज सोर्स: एक्स और विकिपीडिया)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी चेतावनी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से चल रहा रूस-यूक्रेन युद्ध अब एक ग्लोबल झगड़े में तब्दील हो सकता है।
उन्होंने आगाह किया कि इस तरह की चीजें तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेती हैं। ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा- मैं चाहता हूं कि रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान हो रही हत्याएं बंद हों। पिछले महीने 25,000 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर सैनिक थे। जहां बम गिराए गए वहां आम लोग भी थे।
ट्रंप ने आगे कहा- मैं इस युद्ध को खत्म होते हुए देखना चाहता हूं। और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस तरह की चीजों का नतीजा तीसरा विश्व युद्ध होता है। और मैंने यह उस दिन भी कहा था। हर कोई ऐसे ही खेल खेलता रहा तो हम तीसरे विश्व युद्ध में पहुंच जाएंगे और हम ऐसा होते नहीं देखना चाहते।
इससे पहले, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप इस युद्ध को खत्म करने की धीमी तरक्की को लेकर रूस और यूक्रेन दोनों से बहुत निराश हैं।
लेविट ने कहा कि प्रेसिडेंट उन मीटिंग से थक चुके हैं जिनसे कुछ हासिल नहीं होता और अब वे नतीजे चाहते हैं। बातें नहीं क्योंकि अमेरिका चार साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए मुख्य मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है।
लेविट ने कहा- प्रेसिडेंट इस युद्ध के दोनों पक्षों से बहुत निराश हैं। वह सिर्फ़ मिलने के लिए मीटिंग से तंग आ चुके हैं। वह और बात नहीं करना चाहते। वह एक्शन चाहते हैं। वह चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म हो जाए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक फोन वार्ता की, जिसके बाद दोनों देशों ने युद्ध को समाप्त करने के लिए तत्काल बातचीत शुरू करने की घोषणा की है।
ट्रंप ने 28 सूत्रीय शांति योजना प्रस्तुत की है, जिसमें यूक्रेन की संप्रभुता, सुरक्षा गारंटी, पुनर्निर्माण और रूस की वैश्विक वापसी के प्रावधान शामिल हैं। इस योजना में क्रीमिया, डोनेत्स्क और लुहांस्क को रूसी हिस्सा मान्यता देने, यूक्रेन के परमाणु हथियार न रखने और सीमाओं के नए निर्धारण की बात है।
ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को भी रोक दिया है, जिससे यूक्रेन की युद्धक ताकत लगभग आधी रह जाएगी। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को रूस के साथ शांति समझौता करने के लिए दबाव डालना होगा।
ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं के साथ भी बातचीत की है और उनसे युद्ध को समाप्त करने में मदद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि यूरोप को यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग