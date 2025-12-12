ट्रंप की एक और बड़ी चेतावनी, बोले- अगर रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ तो होगा तीसरा वर्ल्ड वार

ट्रंप ने आगे कहा- मैं इस युद्ध को खत्म होते हुए देखना चाहता हूं। और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस तरह की चीजों का नतीजा तीसरा विश्व युद्ध होता है। और मैंने यह उस दिन भी कहा था। हर कोई ऐसे ही खेल खेलता रहा तो हम तीसरे विश्व युद्ध में पहुंच जाएंगे और हम ऐसा होते नहीं देखना चाहते।