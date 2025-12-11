US Visa Policy: जो भारतीय यूएस में ‘बच्चा पैदा करना’ चाहते हैं वो न जाएं अमेरिका

US Tourist Visa Rule: अमेरिका ने अपने वीजा नियमों में एक नया बदलाव (US Immigration Rules) किया है, जिससे उन लोगों को वीजा (US Tourist Visa) नहीं मिलेगा जो अमेरिकी धरती पर बच्चे को जन्म देकर नागरिकता प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपका मुख्य उद्देश्य केवल बच्चे को जन्म देना (Citizenship by Birth) है, तो आपका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। इस कदम का भारतीय नागरिकों पर खास असर पड़ सकता है, जिनमें से कई लोग 'बच्चा पैदा कर के नागरिकता पाने' का रास्ता अपनाते हैं।