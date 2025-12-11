11 दिसंबर 2025,

विदेश

US Visa Policy: जो भारतीय यूएस में ‘बच्चा पैदा करना’ चाहते हैं वो न जाएं अमेरिका

US Tourist Visa Rule: अमेरिका ने नए नियमों के तहत उन पर्यटकों का वीजा अस्वीकार करने का निर्णय लिया है जो अमेरिकी धरती पर नागरिकता पाने के लिए बच्चे का जन्म देना चाहते हैं।

भारत

image

MI Zahir

Dec 11, 2025

US Visa Anti-American Policy

वीज़ा और ग्रीन कार्ड के लिए नई अमेरिकी नीति। (फोटो: ANI)

US Tourist Visa Rule: अमेरिका ने अपने वीजा नियमों में एक नया बदलाव (US Immigration Rules) किया है, जिससे उन लोगों को वीजा (US Tourist Visa) नहीं मिलेगा जो अमेरिकी धरती पर बच्चे को जन्म देकर नागरिकता प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपका मुख्य उद्देश्य केवल बच्चे को जन्म देना (Citizenship by Birth) है, तो आपका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। इस कदम का भारतीय नागरिकों पर खास असर पड़ सकता है, जिनमें से कई लोग 'बच्चा पैदा कर के नागरिकता पाने' का रास्ता अपनाते हैं।

अमेरिका का कड़ा कदम: क्या है इसका मकसद ?

अमेरिकी सरकार का कहना है कि अगर किसी पर्यटक का मुख्य उद्देश्य वहां बच्चा पैदा करना है, तो उसके वीजा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए यह शॉर्टकट नहीं अपना सकेगा। सोशल मीडिया पर इस कदम को लेकर तीव्र प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और कई लोग इसे अमेरिका का सही फैसला मान रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह थोड़ा सख्त कदम है।

यह फैसला बहुत सख्त : एक्स यूजर

ट्विटर पर एक यूज़र ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "यह फैसला बहुत सख्त है। अगर कोई वाकई में अमेरिका घूमने या छुट्टियां मनाने जाना चाहता है, तो यह नियम उसका रास्ते की रुकावट नहीं होना चाहिए।" वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि यह नियम उन लोगों को रोकने के लिए सही है, जो अवैध तरीके से यूएस की नागरिकता पाने की कोशिश कर रहे हैं।

इस फैसले का क्या होगा असर ?

भारत जैसे देशों से अमेरिका जाने वाले नागरिकों के लिए इस फैसले का बड़ा असर हो सकता है। अब अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करने से पहले आपको सोशल मीडिया की जांच भी करानी होगी। यानि, अगर आपके सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा दिखा, जो गलत नजर आ सकता है, तो आपका वीजा आवेदन खारिज हो सकता है।

भारत में बहुत लोग हैं कतार में

भारत में कई लोग पहले ही वीजा नियुक्तियों में देरी और बदलाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इस नए नियम से और ज्यादा असुविधाएं हो सकती हैं। सोशल मीडिया पोस्ट्स से संबंधित जांच के चलते भारतीयों को वीजा आवेदन में और भी कठिनाई हो सकती है।

वीजा आवेदन में सोशल मीडिया की अहमियत (Social Media Screening)

अमेरिका ने अब एच-1बी, एच-4 श्रेणी के आवेदकों के लिए भी सोशल मीडिया की जांच बढ़ा दी है। इस कदम से उन लोगों को खास ध्यान रखना होगा, जो सिर्फ किसी काम, जॉब या अध्ययन के लिए अमेरिका जा रहे हैं। इसके अलावा, अब वीजा आवेदन में आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑनलाइन गतिविधियों का पूरा हिसाब लिया जाएगा। यदि आपके सोशल मीडिया अकाउंट या पोस्ट्स नियमों के खिलाफ पाए गए, तो वीजा आवेदन भी रद्द हो सकता है।

भारतीयों पर खास असर

भारत में रहने वाले वीजा आवेदकों के लिए यह बदलाव खास महत्व रखता है। अमेरिका जाने के लिए वीजा के लिए आवेदन करने वाले भारतीयों को अब पहले से अधिक जांचों और स्क्रीनिंग का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही, यह नया फैसला उन भारतीयों के लिए और भी मुश्किल हो सकता है जो शॉर्टकट के रूप में ‘बच्चा पैदा कर नागरिकता पाने’ की योजना बना रहे थे।

इस फैसले में क्या संदेश छिपा है ?

अमेरिका सरकार का यह कदम स्पष्ट रूप से यह संदेश देता है कि अब किसी भी देश में नागरिकता पाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं चलेगा। यह फैसले उन लोगों को रोकने के लिए उठाए गए हैं, जो गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, यह फैसला कुछ लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकता के अवैध तरीकों को रोकना है। अब यह देखा जाएगा कि क्या यह नियम उन लोगों को भी प्रभावित करता है जो वाकई अमेरिका घूमने या वहां काम करने का इरादा रखते हैं।

आपका वीजा आवेदन सही तरीके से पेश हो (US Visa Denial)

बहरहाल, अमेरिका का यह नया कदम काफी सख्त है, लेकिन इसका उद्देश्य स्पष्ट है—अवैध नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों को रोकना। अब वीजा आवेदन करने वाले सभी लोगों को अपनी योजना सही तरीके से तय करनी होगी, ताकि यह नया नियम उनके रास्ते में रुकावट न बने। आपका वीजा आवेदन सही तरीके से पेश होना चाहिए, ताकि इस नए फैसले के कारण कोई परेशानी न हो।

Updated on:

11 Dec 2025 09:03 pm

Published on:

11 Dec 2025 09:02 pm

Hindi News / World / US Visa Policy: जो भारतीय यूएस में ‘बच्चा पैदा करना’ चाहते हैं वो न जाएं अमेरिका

