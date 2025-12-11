चेंजिंग रूम में हजारों लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए, यौन संबंध बनाने के लिए किया मजबूर

Mixed Changing Rooms: इंग्लैंड और वेल्स के स्विमिंग पूल व मनोरंजन केंद्रों में मिक्स्ड (लड़के-लड़कियों के शेयरिंग) चेंजिंग रूम (Mixed Changing Rooms) अब महिलाओं व लड़कियों के लिए (Women Safety UK) खतरनाक जगह बनते जा रहे है। एक नई रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि यहां यौन अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। महिला अधिकार संगठन “विमेंस राइट्स नेटवर्क” (WRN) ने पुलिस की मदद से ये आंकड़े जारी किए हैं। इनके अनुसार सिर्फ साल 2023 में ही इंग्लैंड-वेल्स के स्विमिंग पूल (Sexual Assault Swimming Pools) व जिम के चेंजिंग रूम में ऐसे कई मामले (Mixed Changing Rooms) सामने आए। एक नजर: