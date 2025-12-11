चेंजिंग रूम में हजारों लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए, यौन संबंध बनाने के लिए किया मजबूर

कॉमन चेंचिंग रूम में गलत हरकत। (प्रतीकात्मक फोटो: AI)
Mixed Changing Rooms: इंग्लैंड और वेल्स के स्विमिंग पूल व मनोरंजन केंद्रों में मिक्स्ड (लड़के-लड़कियों के शेयरिंग) चेंजिंग रूम (Mixed Changing Rooms) अब महिलाओं व लड़कियों के लिए (Women Safety UK) खतरनाक जगह बनते जा रहे है। एक नई रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि यहां यौन अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। महिला अधिकार संगठन “विमेंस राइट्स नेटवर्क” (WRN) ने पुलिस की मदद से ये आंकड़े जारी किए हैं। इनके अनुसार सिर्फ साल 2023 में ही इंग्लैंड-वेल्स के स्विमिंग पूल (Sexual Assault Swimming Pools) व जिम के चेंजिंग रूम में ऐसे कई मामले (Mixed Changing Rooms) सामने आए। एक नजर:
80 यौन हमले।
16 बलात्कार के मामले।
65 बार ताक-झांक (वॉयरिज्म)।
कुल मिलाकर 161 से ज्यादा यौन अपराध दर्ज हुए। सबसे डराने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर मामले मिक्स्ड चेंजिंग रूम में ही हुए।
रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग एक-भाग एक-तिहाई मनोरंजन केंद्रों में लड़कियों व महिलाओं के लिए अलग से कपड़े बदलने या नहाने की जगह ही नहीं है। ज्यादातर जगहों पर लड़के-लड़कियां एक ही चेंजिंग रूम या “चेंजिंग विलेज” (खुले क्यूबिकल्स) इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मिक्स्ड चेंजिंग रूम यौन अपराधियों के लिए “स्वर्ग” बन गए हैं।
मशहूर ब्रिटिश ओलंपिक स्विमर शेरोन डेविस (63 साल) ने इस मुद्दे पर जोरदार आवाज उठाई है। उन्होंने कहा, “लड़कियां और महिलाएं अपने लोकल स्विमिंग पूल में भी अब सुरक्षित नहीं हैं। मिक्स्ड चेंजिंग रूम यौन अपराधियों को खुला न्योता दे रहे हैं।” शेरोन ने स्थानीय प्रशासन से तुरंत अलग-अलग चेंजिंग रूम बनाने की मांग की है।
इस साल अप्रेल में हल शहर के एक स्विमिंग पूल के शॉवर में एक किशोरी के साथ यौन उत्पीड़न हुआ। पीड़िता ने कोर्ट में बताया, “उसके बाद मैं रोते-रोते सो गई। क्लोरीन की गंध आते ही आज भी मेरी बॉडी अकड़ जाती है। मुझे बार-बार पैनिक अटक आते हैं।” यह सिर्फ एक मामला है, ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस ने भी प्रस्तावित कई नए स्विमिंग पूल के डिजाइन पर आपत्ति जताई है कि वहां ताक-झांक आसानी से हो सकती है।
रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ही एडम डेनिस और रॉबर्ट मॉर्गन नाम के दो अपराधियों को सजा हुई। इन्होंने स्विमिंग पूल चेंजिंग रूम में छिपकर कम से कम 6,000 लड़कियों व युवतियों के नहाते व कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाए थे।
स्कॉटलैंड में एक नर्स सैंडी पेगी को सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने पुरुष डॉक्टर के सामने चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने से मना कर दिया था। बाद में कोर्ट ने नर्स के पक्ष में फैसला दिया और अस्पताल को उत्पीड़न का दोषी ठहराया।
स्पोर्ट इंग्लैंड ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा गंभीर समस्या है और हर पीड़िता को पूरी मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि उनके नए दिशानिर्देश में अलग-अलग पुरुष व महिला चेंजिंग रूम बनाने की साफ तौर पर सलाह दी गई है।
फिर भी सवाल यही उठता है – क्या हमारी बेटियां और बहनें स्विमिंग पूल जैसे सार्वजनिक जगहों पर भी सुरक्षित नहीं रह सकतीं? विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक हर जगह अलग-अलग और पूरी तरह बंद चेंजिंग रूम नहीं बनाए जाते, तब तक उनके लिए यह खतरा बना रहेगा।
