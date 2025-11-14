फ्लोरिडा में 45 साल पुराने जुर्म के दोषी पूर्व सैनिक को मिली फांसी: बच्ची की दर्दनाक हत्या का मामला

यह फांसी अमेरिका में इस सप्ताह की तीन ऐसी घटनाओं में से एक थी। ओक्लाहोमा में एक व्यक्ति की सजा को आखिरी समय पर रोक दिया गया, जबकि दक्षिण कैरोलिना में स्टीफन ब्रायंट को शुक्रवार को फायरिंग स्क्वाड से मौत दी जानी है। ब्रायंट पर कई साल पहले पांच दिनों के दौरान तीन हत्याओं का आरोप है। ध्यान रहे कि सन 1979 की घटना सेंट्रल फ्लोरिडा में हुई। जेनिंग्स तब 20 साल के थे और सेना से छुट्टी पर घर आए थे। उन्होंने बच्ची के घर की खिड़की से पर्दा हटाकर उसे अगवा किया, जबकि उसके माता-पिता पास के कमरे में थे। फिर उसे कार में ले जा कर एक नहर के पास बलात्कार किया। अदालती दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने बच्ची को जमीन पर इतनी जोर से पटका कि उसकी खोपड़ी फट गई। बाद में उसे पानी में डुबो दिया। उसी दिन बच्ची का शव मिला।