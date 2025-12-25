हिंसा से हिला बांग्लादेश, यूनुस के सबसे करीबी ने दिया इस्तीफा

हालांकि खोदा बख्श चौधरी ने अपने इस्तीफे की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है, लेकिन इसे कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद पैदा हुए राजनीतिक और सामाजिक तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हादी, जो जुलाई क्रांति के प्रमुख चेहरों में शामिल थे और कट्टरपंथी संगठन ‘इंकलाब मंच’ के प्रवक्ता थे, 12 दिसंबर को ढाका में एक मस्जिद से निकलते वक्त गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। इस दौरान अखबारों के दफ्तरों, सांस्कृतिक संस्थानों और सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाया गया, जिससे यूनुस सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए।