बांग्लादेश लौटे पूर्व PM खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, वोटर बनने से पहले ही चुनाव लड़ने के लिए भर दिया है पर्चा

पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान। (फोटो- IANS)
पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद गुरुवार को वापस लौटे हैं।
माना जा है कि तारिक के लौटने से बांग्लादेश में राजनीतिक हवा अब नया रुख ले सकती है। रहमान अपनी पत्नी जुबैदा रहमान और बेटी जैमा रहमान के साथ बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट से लंदन से लौटे हैं।
ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट सिलहट में रुकी थी। रहमान के लौटने की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट के पास और 300-फुट रोड पर भारी भीड़ जमा हो गई है।
देश भर से समर्थक सुबह से ही एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो गए थे, जिससे पूरा इलाका जनसैलाब से भर गया था। बीएनपी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यवाहक प्रमुख का स्वागत करने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए थे।
उधर, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रहमान की वापसी से पहले एयरपोर्ट अधिकारियों ने हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वालों पर 24 घंटे का बैन लगा दिया।
अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि यह पाबंदी 24 दिसंबर को शाम 6:00 बजे से 25 दिसंबर को शाम 6:00 बजे तक लागू रहेगी।
इस दौरान, एयरपोर्ट में सिर्फ वैध टिकट और पासपोर्ट वाले यात्रियों को ही एंट्री मिलेगी। बाकी सभी आने वालों और साथ आने वाले लोगों को एयरपोर्ट परिसर में आने से रोक दिया जाएगा।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठा रही है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम के अनुसार, सरकार ने रहमान के देश लौटने का स्वागत किया है।
उन्होंने कहा कि बीएनपी के साथ तालमेल बिठाकर सुरक्षा की तैयारियां पूरी की जा रही हैं और अधिकारी पार्टी द्वारा किए गए सभी अनुरोधों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं।
आलम ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बुधवार को यह भी बताया गया था कि वापसी के बाद रहमान 300 फीट रोड पर पार्टी द्वारा आयोजित एक छोटे स्वागत समारोह में शामिल होंगे।
BNP स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और तारिक होमकमिंग कमेटी के संयोजक सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि 300 फीट रोड पर होने वाले कार्यक्रम में एक्टिंग चेयरमैन का एक छोटा भाषण होगा। इसके बाद, वह एवरकेयर हॉस्पिटल जाएंगे और बाद में ढाका के गुलशन एवेन्यू में अपने घर जाएंगे।
सलाहुद्दीन अहमद ने यह भी बताया कि अपनी यात्रा के दौरान रहमान 27 दिसंबर को वोटर के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे।
उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यालय शनिवार को खुले रहेंगे, जिससे रहमान जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। इसमें नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनवाना भी शामिल है।
इस बीच, 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनावों के लिए बोगुरा में खालिदा जिया और तारिक रहमान की ओर से नॉमिनेशन फॉर्म पहले ही जमा कर दिए गए हैं। तारिक रहमान ने बोगुरा-6 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है।
