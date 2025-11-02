कई महीनों से विदेश में फंसे 5 भारतीयों के शव : पासपोर्ट नियम बने दीवार, इंडो-अमेरिकन कम्युनिटी लीडर ने बुलंद की आवाज

Indian Bodies Stranded Abroad: पांच भारतीयों के शव विदेश में फंसे हुए (Indian bodies stranded) हैं और उनके परिजन बहुत परेशान हो रहे हैं। पार्थिव देह अमेरिका और अन्य देशों में अटकी हुई है (Indian Bodies Stranded Abroad), क्योंकि एयरलाइंस मूल पासपोर्ट की मांग कर रही हैं। जबकि भारतीय दूतावास NOC भी दे चुके हैं, फिर भी नियमों की जटिलता के कारण परिवार परेशान है। एनजीओ टीम एड ने गृह मंत्रालय को चिट्ठियां भेजी , लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। यह इंसानियत का सवाल है, जहां दूतावास की मंजूरी को नजरअंदाज कर मानवाधिकार की अनेदखी की जा रही है। हालत यह है कि अभी सलारिया ने खुदकुशी की, जबकि प्रदीप कुमार को गोली मार दी गई। सचिन कुमार ब्रेन स्ट्रोक से गए, और हरदीप सिंह टेक्सास बॉर्डर क्रॉस करते हुए डिहाइड्रेशन का शिकार बने। प्रवीण यादव के अवशेष भी वही अटके हुए हैं। पासपोर्ट खो गए, फट गए या विदेशी अधिकारियों के पास हैं (Passport rules repatriation), तो क्या परिवार दोषी है? टीम एड के चीफ एडवाइजर इंडो-अमेरिकन कम्युनिटी लीडर प्रेम भंडारी कहते हैं, "ऐसे मामलों में एनओसी (NOC for deceased Indians) ही काफी होना चाहिए। यह मानवीय आधार पर फैसला है।" एयरलाइंस को भारतीय इमिग्रेशन से जुर्माने का डर है, लेकिन परिवारों का दर्द कौन देखेगा?