विदेश

कई महीनों से विदेश में फंसे 5 भारतीयों के शव : पासपोर्ट नियम बने दीवार, इंडो-अमेरिकन कम्युनिटी लीडर ने बुलंद की आवाज

Indian Bodies Stranded Abroad: पांच भारतीयों के शव पासपोर्ट नियमों की सख्ती के कारण विदेश में फंसे हुए हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 02, 2025

Indian Bodies Stranded Abroad

विदेशों में फंसे भारतीय शव। (सांकेतिक फोटो: ANI.)

Indian Bodies Stranded Abroad: पांच भारतीयों के शव विदेश में फंसे हुए (Indian bodies stranded) हैं और उनके परिजन बहुत परेशान हो रहे हैं। पार्थिव देह अमेरिका और अन्य देशों में अटकी हुई है (Indian Bodies Stranded Abroad), क्योंकि एयरलाइंस मूल पासपोर्ट की मांग कर रही हैं। जबकि भारतीय दूतावास NOC भी दे चुके हैं, फिर भी नियमों की जटिलता के कारण परिवार परेशान है। एनजीओ टीम एड ने गृह मंत्रालय को चिट्ठियां भेजी , लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। यह इंसानियत का सवाल है, जहां दूतावास की मंजूरी को नजरअंदाज कर मानवाधिकार की अनेदखी की जा रही है। हालत यह है कि अभी सलारिया ने खुदकुशी की, जबकि प्रदीप कुमार को गोली मार दी गई। सचिन कुमार ब्रेन स्ट्रोक से गए, और हरदीप सिंह टेक्सास बॉर्डर क्रॉस करते हुए डिहाइड्रेशन का शिकार बने। प्रवीण यादव के अवशेष भी वही अटके हुए हैं। पासपोर्ट खो गए, फट गए या विदेशी अधिकारियों के पास हैं (Passport rules repatriation), तो क्या परिवार दोषी है? टीम एड के चीफ एडवाइजर इंडो-अमेरिकन कम्युनिटी लीडर प्रेम भंडारी कहते हैं, "ऐसे मामलों में एनओसी (NOC for deceased Indians) ही काफी होना चाहिए। यह मानवीय आधार पर फैसला है।" एयरलाइंस को भारतीय इमिग्रेशन से जुर्माने का डर है, लेकिन परिवारों का दर्द कौन देखेगा?

विदेश में फंसे भारतीय शवों का दर्द: देश, नाम और समय की पूरी लिस्ट

विदेश में मौत के बाद भी इन भारतीयों के पार्थिव अवशेष घर नहीं लौट पा रहे हैं।

प्रदीप कुमार का शव (अमेरिका): जुलाई 2025 से फंसा। प्रदीप को अमेरिका में गोली मार दी गई थी। उनका पासपोर्ट घटना के दौरान खो गया या नष्ट हो गया। परिवार दिल्ली में इंतजार कर रहा है, लेकिन एयरलाइंस नियमों का हवाला देकर मना कर रही है। दूतावास ने NOC दी, लेकिन कोई फायदा नहीं।

सचिन कुमार का शव (अमेरिका): जुलाई 2025 से अटका हुआ है। सचिन को ब्रेन स्ट्रोक आया, और उसकी मौत हो गई। पासपोर्ट विदेशी अधिकारियों के पास चला गया। हरियाणा के रहने वाले सचिन के परिवार को अंतिम दर्शन तक नसीब नहीं हो रहे। एनजीओ टीम एड ने गृह मंत्रालय से अपील की, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

हरदीप सिंह का शव (अमेरिका, टेक्सास बॉर्डर): जुलाई 2025 से फंसा। हरदीप अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तब उनकी डिहाइड्रेशन से मौत हो गई। पासपोर्ट घटनास्थल पर खो गया। पंजाब के परिवार बेसुध हैं, और अमेरिकी नियमों के कारण शव पहुंच नहीं पा रहा है।

अभी सलारिया का शव (अमेरिका): हाल ही में, अक्टूबर 2025 में शव फंसा। अभी ने अमेरिका में खुदकुशी कर ली। उनका पासपोर्ट फटा या खो गया। कर्नल संतोष सिंह, परिवार के प्रतिनिधि ने अपील की कि NOC को पासपोर्ट का विकल्प माना जाए। लेकिन एयरलाइंस ने साफ मना कर दिया।

प्रवीण यादव का शव (अमेरिका): जुलाई 2025 से अटका है। प्रवीण की मौत की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन पासपोर्ट न होने की वजह से अटक फंस गया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रवीण के परिवार को आर्थिक संकट भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि विदेश में शव रखने का खर्च बढ़ता जा रहा है।

बिना पासपोर्ट ही शव भारत लाने दो

अभी के परिवार के प्रतिनिधि कर्नल संतोष सिंह ने अपील की," बिना पासपोर्ट ही शव भारत लाने दो।" टीम एड के अध्यक्ष मोहन नन्नापानेनी कहते हैं, "पासपोर्ट न होने पर शव लाना मुश्किल हो गया है। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से तुरंत समाधान चाहिए।" भंडारी ने पीएम मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा, "उनकी अगुवाई में संवेदनशीलता से समस्या का समाधान होगा।" अगर नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, जहां संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देकर मृतकों की गरिमा बचाई जा सकती है।

नियम इतने कठोर क्यों हैं ?

यह संकट सिर्फ चार या पांच परिवारों का नहीं, बल्कि हर प्रवासी भारतीय का है। विदेश में लाखों भारतीय रहते हैं, मौत तो आनी ही है। लेकिन नियम इतने कठोर क्यों हैं? टीम एड ने गृह सचिव को पत्र लिखा, रिमाइंडर भेजे, लेकिन चुप्पी के अलावा कुछ नहीं। दूतावास NOC जारी करते हैं, फिर भी एयरलाइंस मना कर दें, तो विश्वास टूटता है। विशेषज्ञ कहते हैं, इमिग्रेशन को गाइडलाइंस जारी कर NOC को पासपोर्ट का विकल्प मानना चाहिए। यह बदलाव लाएगा, वरना और कितने परिवार रोएंगे ?

प्रवासी संगठन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में

अपडेट के मुताबिक, नवंबर 2, 2025 तक मामला वैसा ही है। कोई नया केस नहीं जुड़ा, लेकिन एनजीओ ने दोबारा विदेश मंत्रालय से बात की। प्रवासी संगठन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। सरकार जल्दी कदम उठाए वरना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी होगी। (ANI)

02 Nov 2025 01:36 pm

Hindi News / World / कई महीनों से विदेश में फंसे 5 भारतीयों के शव : पासपोर्ट नियम बने दीवार, इंडो-अमेरिकन कम्युनिटी लीडर ने बुलंद की आवाज

