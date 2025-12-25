अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 30 भारतीय गिरफ्तार

US border petrol agents (Photo - Washington Post)
अमेरिका (United States of America) के कैलिफोर्निया (California) में यूएस बॉर्डर पेट्रोल (US Border Petrol) एजेंट्स ने 30 भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस (सीडीएल) के साथ सेमीट्रक चला रहे थे। इन लोगों की गिरफ्तारी आव्रजन कानूनों को लागू करने और राजमार्ग सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। यूएस बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स ने एक विशेष अभियान के तहत इन्हें गिरफ्तार किया। यूएस कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग ने एक बयान जारी कर बताया कि कैलिफोर्निया के अल सेंट्रो सेक्टर में 49 अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया। इन लोगों में अल साल्वाडोर, चीन, एरीट्रिया, हैती, होंडुरास, मैक्सिको, रूस, सोमालिया, तुर्की और यूक्रेन के नागरिक भी शामिल हैं।
यह अभियान यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन्स द्वारा दिसंबर 10 और 11, 2025 को चलाया गया। ऑपरेशन का उद्देश्य कमर्शियल ट्रकिंग कंपनियों में आव्रजन उल्लंघनों को रोकना और राजमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अमेरिका में पिछले कुछ समय में बढ़े सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए यह अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि इन हादसों के पीछे अवैध रूप से रह रहे ट्रक ड्राइवर्स शामिल हैं।
अमेरिका में पिछले कुछ समय में हुए सड़क हादसों में कई भारतीय ट्रक ड्राइवर्स के नाम सामने आए हैं, जो अमेरिका में अवैध रूप रह रहे थे। इन हादसों के बाद काफी विवाद बढ़ गया और अमेरिका में अवैध ट्रक ड्राइवर्स पर बैन लगाने की मांग उठने लगी, जिससे सड़क हादसों को टाला जा सके।
