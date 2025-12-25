अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 30 भारतीय गिरफ्तार

अमेरिका (United States of America) के कैलिफोर्निया (California) में यूएस बॉर्डर पेट्रोल (US Border Petrol) एजेंट्स ने 30 भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस (सीडीएल) के साथ सेमीट्रक चला रहे थे। इन लोगों की गिरफ्तारी आव्रजन कानूनों को लागू करने और राजमार्ग सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। यूएस बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स ने एक विशेष अभियान के तहत इन्हें गिरफ्तार किया। यूएस कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग ने एक बयान जारी कर बताया कि कैलिफोर्निया के अल सेंट्रो सेक्टर में 49 अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया। इन लोगों में अल साल्वाडोर, चीन, एरीट्रिया, हैती, होंडुरास, मैक्सिको, रूस, सोमालिया, तुर्की और यूक्रेन के नागरिक भी शामिल हैं।