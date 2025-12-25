बांग्लादेश में अभी और बढ़ेगी हिंसा, अमेरिकी सांसद बोले- अगर हिंदू शख्स की बेरहमी से हत्या करने वालों को पकड़ा नहीं गया तो…

बांग्लादेश में हालात को स्थिर बनाने में अमेरिका की भूमिका को लेकर कृष्णमूर्ति ने कहा- अमेरिका को बांग्लादेश के साथ-साथ दूसरे देशों को भी याद दिलाना चाहिए कि हम चाहते हैं कि आप सफल हों और हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें, सुरक्षा की स्थिति बेहतर हो और हर कोई कुछ हद तक सुरक्षा के साथ काम कर सके।