25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश में अभी और बढ़ेगी हिंसा, अमेरिकी सांसद बोले- अगर हिंदू शख्स की बेरहमी से हत्या करने वालों को पकड़ा नहीं गया तो…

अमेरिकी सांसद ने बांग्लादेश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई। हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर चेतावनी दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 25, 2025

बांग्लादेश में अभी और बढ़ेगी हिंसा। (फोटो- IANS)

हिंसा और अराजकता को लेकर फिलहाल बांग्लादेश दुनिया भर की नजरों में है। इस बीच, अमेरिका के एक सांसद ने बांग्लादेश में लगातार बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता जताई है।

अमेरिकी सांसद ने इसको लेकर चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर तुरंत सुधार के कदम नहीं उठाए गए तो हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमले देश में तनाव को और बढ़ा सकते हैं।

बांग्लादेश में मानवाधिकार की हालत बिगड़ रही- अमेरिकी सांसद

भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने आईएएनएस के साथ बातचीत के दौरान कहा- मैं बांग्लादेश में सुरक्षा की स्थिति को लेकर बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि यह और खराब हो गई है।

कृष्णमूर्ति ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में मानवाधिकार की हालत बिगड़ रही है। हिंसा चरमसीमा भी पार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से, सरकार बदलने के बाद भी माहौल सही नहीं हुआ, यह अब और भी खराब है।

सांसद ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात को जताया भयानक

उन्होंने कहा कि बढ़ती कानून व्यवस्था की कमी ने हिंसक समूहों को बिना किसी रोक-टोक के काम करने दिया है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि वह खास तौर पर हिंदुओं पर हो रहे हमलों से परेशान हैं।

अमेरिकी सांसद ने बांग्लादेश में खराब सुरक्षा माहौल को भयानक बताया। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि बांग्लादेश में बहुत सारे लोगों के खिलाफ आम हिंसा हो रही है।

हिंदू शख्स की हत्या पर क्या बोले अमेरिकी सांसद?

हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को कट्टरपंथियों की भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को आग के हवाले कर दिया।

इस घटना पर कृष्णमूर्ति ने कहा- जब आपके पास इतनी खराब सुरक्षा की स्थिति होती है, तो आपके पास वैसी स्थिति होती है जैसी हमने कुछ दिन पहले देखी थी, जहां एक आदमी को असल में उसके धर्म, यानी एक हिंदू होने के लिए मार दिया गया था।

गिरफ्तारी नहीं होगी तो और हत्याएं होंगी- अमेरिकी सांसद

घटना के बाद गिरफ्तारी को लेकर कृष्णमूर्ति ने कहा- मुझे खुशी है कि इस बेरहमी से की गई हत्या के बाद उन्होंने करीब एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया।

अधिकारियों को और भी कुछ करने की जरूरत है और उन्हें यह जल्दी करने की जरूरत है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और हत्याएं जारी रहेंगी।

अमेरिका से दखल देने की अपील

बांग्लादेश में हालात को स्थिर बनाने में अमेरिका की भूमिका को लेकर कृष्णमूर्ति ने कहा- अमेरिका को बांग्लादेश के साथ-साथ दूसरे देशों को भी याद दिलाना चाहिए कि हम चाहते हैं कि आप सफल हों और हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें, सुरक्षा की स्थिति बेहतर हो और हर कोई कुछ हद तक सुरक्षा के साथ काम कर सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bangladesh Violence

Published on:

25 Dec 2025 01:54 pm

Hindi News / World / बांग्लादेश में अभी और बढ़ेगी हिंसा, अमेरिकी सांसद बोले- अगर हिंदू शख्स की बेरहमी से हत्या करने वालों को पकड़ा नहीं गया तो…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Bangladesh Violence

दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है इस जानवर का मांस

Pork
विदेश

हिंसा से हिला बांग्लादेश, यूनुस के सबसे करीबी ने दिया इस्तीफा

विदेश

बांग्लादेश लौटे पूर्व PM खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, वोटर बनने से पहले ही चुनाव लड़ने के लिए भर दिया है पर्चा

विदेश

अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 30 भारतीय गिरफ्तार

US border petrol agents
विदेश

क्या BNP के तारिक बनेंगे बांग्लादेश के अगले PM? 17 साल का निर्वासन खत्म कर लौटे, जमात बन रहा भारत का सिरदर्द

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.