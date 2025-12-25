बांग्लादेश में अभी और बढ़ेगी हिंसा, अमेरिकी सांसद बोले- अगर हिंदू शख्स की बेरहमी से हत्या करने वालों को पकड़ा नहीं गया तो…

बांग्लादेश में अभी और बढ़ेगी हिंसा। (फोटो- IANS)
हिंसा और अराजकता को लेकर फिलहाल बांग्लादेश दुनिया भर की नजरों में है। इस बीच, अमेरिका के एक सांसद ने बांग्लादेश में लगातार बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता जताई है।
अमेरिकी सांसद ने इसको लेकर चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर तुरंत सुधार के कदम नहीं उठाए गए तो हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमले देश में तनाव को और बढ़ा सकते हैं।
भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने आईएएनएस के साथ बातचीत के दौरान कहा- मैं बांग्लादेश में सुरक्षा की स्थिति को लेकर बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि यह और खराब हो गई है।
कृष्णमूर्ति ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में मानवाधिकार की हालत बिगड़ रही है। हिंसा चरमसीमा भी पार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से, सरकार बदलने के बाद भी माहौल सही नहीं हुआ, यह अब और भी खराब है।
उन्होंने कहा कि बढ़ती कानून व्यवस्था की कमी ने हिंसक समूहों को बिना किसी रोक-टोक के काम करने दिया है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि वह खास तौर पर हिंदुओं पर हो रहे हमलों से परेशान हैं।
अमेरिकी सांसद ने बांग्लादेश में खराब सुरक्षा माहौल को भयानक बताया। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि बांग्लादेश में बहुत सारे लोगों के खिलाफ आम हिंसा हो रही है।
हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को कट्टरपंथियों की भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को आग के हवाले कर दिया।
इस घटना पर कृष्णमूर्ति ने कहा- जब आपके पास इतनी खराब सुरक्षा की स्थिति होती है, तो आपके पास वैसी स्थिति होती है जैसी हमने कुछ दिन पहले देखी थी, जहां एक आदमी को असल में उसके धर्म, यानी एक हिंदू होने के लिए मार दिया गया था।
घटना के बाद गिरफ्तारी को लेकर कृष्णमूर्ति ने कहा- मुझे खुशी है कि इस बेरहमी से की गई हत्या के बाद उन्होंने करीब एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया।
अधिकारियों को और भी कुछ करने की जरूरत है और उन्हें यह जल्दी करने की जरूरत है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और हत्याएं जारी रहेंगी।
बांग्लादेश में हालात को स्थिर बनाने में अमेरिका की भूमिका को लेकर कृष्णमूर्ति ने कहा- अमेरिका को बांग्लादेश के साथ-साथ दूसरे देशों को भी याद दिलाना चाहिए कि हम चाहते हैं कि आप सफल हों और हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें, सुरक्षा की स्थिति बेहतर हो और हर कोई कुछ हद तक सुरक्षा के साथ काम कर सके।
