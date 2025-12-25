क्या BNP के तारिक बनेंगे बांग्लादेश के अगले PM? 17 साल का निर्वासन खत्म कर लौटे, जमात बन रहा भारत का सिरदर्द

तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं। रहमान की वापसी ऐसे समय में हो रही है, जब उनकी मां, BNP की सुप्रीमो और देश की पूर्व पीएम खालिदा जिया खराब सेहत की वजह से मुख्य राजनीति से बाहर हैं। शेख हसीना के कार्यकाल में तारिक रहमान देश से बाहर रहकर पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। उन पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध संपत्ति हासिल करने और ग्रेनेड हमलों सहित कई आरोप थे। कई मामलों में बांग्लादेश की अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था, लेकिन हसीना सरकार के गिरने के बाद रहमान के सामने कानूनी बाधाएं दूर हो गई हैं, जिससे उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया है।