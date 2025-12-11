11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

स्काईडाइविंग के दौरान भारी चूक: बैलेंस बिगड़ने से गिरा शख्स, पैराशूट विमान में अटक कर फटा

ऑस्ट्रेलिया में विमान से छलांग लगाने से ठीक पहले एक स्काईडाइवर का पैराशूट गलती से खुल गया, जिससे वह विमान में अटककर हवा में लटक गया और उसके झटके से कैमरामैन भी विमान से गिर गया, हालांकि दोनों सुरक्षित बच गए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 11, 2025

Skydiving blunder

स्काईडाइविंग के दौरान हादसा (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

ऑस्ट्रेलिया में स्काईडाइविंग के दौरान एक भयानक हादसा होने की खबर सामने आई है। यहां हवा में हज़ारों मीटर ऊपर विमान से छलांग लगाने से पहले ही स्काईडाइवर का पैराशूट खुल गया और उसके दबाव में वो शख्स विमान से गिर गया। फिर इस शख्स का पैराशूट जाकर विमान के एक हिस्से में फंस गया और यह स्काइडाइवर उससे अटककर हवा में लटक गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब यह स्काइडाइवर गिरा तो इसका झटका लगने से विमान के गेट पर खड़ा एक कैमरामैन भी विमान से गिर गया।

सितंबर की घटना, वीडियो आज जारी किया गया

खबरों के अनुसार, यह घटना सितंबर में हुई थी लेकिन इसका वीडियो अधिकारियों ने आज ही जारी किया है। इसके अनुसार, यह स्टंट केर्न्स के दक्षिण (साउथ ऑफ़ केर्न्स) में किया गया था। जानकारी के मुताबिक, स्काईडाइवर इस हादसे में बाल-बाल बच गया। ट्रांसपोर्ट सेफ्टी वॉचडॉग (परिवहन सुरक्षा निगरानी संस्था) अब इस घटना की जांच कर रही है।

15,000 फीट की ऊंचाई पर स्टंट करने वाला था ग्रुप

स्काईडाइवर्स का यह ग्रुप 15,000 फीट (4,600 मीटर) की ऊंचाई पर 16 पैराशूटिस्टों की मदद से हवा में एक विशेष फॉर्मेशन बनाने वाला था। यह करतब एक पैराशूटिस्ट कैमरा ऑपरेटर द्वारा फिल्माया जाना था। लेकिन जैसे ही स्टंट शुरू करने के लिए ग्रुप का पहला सदस्य विमान के गेट के पास पहुंचा, उनकी पूरी योजना तहस-नहस हो गई।

वीडियो में दिखा डरावना नजारा

ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ने इस हादसे का वीडियो जारी किया है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे जब ग्रुप का पहला मेंबर गेट के पास आया तो उसका रिज़र्व पैराशूट, जिसे आपत्कालीन पैराशूट भी कहते हैं, वह विमान के विंग फ्लैप में फंसकर खुल गया। पैराशूट के खुलते ही स्काईडाइवर को पीछे की ओर ज़ोर से झटका लगा और वह हवाई जहाज से टकराते हुए गिर गए। इतने में ही उनका पैराशूट विमान की पूंछ के चारों ओर लिपट गया और वह इसमें अटक कर हवां में लटक गए।

पायलट ने खोया नियंत्रण

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही यह व्यक्ति गिरा इसने कुछ सेकंड के लिए अपना सिर पकड़ लिया। सेकेंड तक हवा में लटके रहने के बाद इस व्यक्ति ने हुक चाकू की मदद से इस रिज़र्व पैराशूट की रस्सियों को काट दिया और फिर अपना मुख्य पैराशूट खोलकर सुरक्षित रूप से जमीन पर लैडिंग की। इस दुर्घटना के दौरान विमान के पीछे के हिस्से को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अचानक दो लोगों के गिरने से पायलट का विमान पर से नियंत्रण थोड़ा कम हो गया था जिसके बाद उसने मदद के लिए इमरजेंसी कॉल भी लगाया था। लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसने प्लेन पर काबू पा लिया और इसको सुरक्षित लैंड करा दिया।

स्काइडाइवर के झटके से कैमरा मैन भी गिरा

झटका लगने के दौरान गिरते हुए स्काइडाइवर ने विमान के गेट पर बैठ कर कूदने की तैयारी कर रहे कैमरा मैन को भी टक्कर मार दी थी। टक्कर लगते ही कैमरा मैन का नियंत्रण खो गया और वो फ्रीफॉल (बिना किसी नियंत्रण के नीचे गिरना) में चला गया। बाद में इस कैमरा मैन का पैराशूट खुल गया और यह भी सुरक्षित जमीन पर उतर गया। हालांकि अभी ग्रुप में से किसी भी व्यक्ति का नाम या पहचान सामने नहीं आई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Dec 2025 02:33 pm

Published on:

11 Dec 2025 02:32 pm

Hindi News / World / स्काईडाइविंग के दौरान भारी चूक: बैलेंस बिगड़ने से गिरा शख्स, पैराशूट विमान में अटक कर फटा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ब्रिटेन में मिक्स्ड चेंजिंग रूम्स में बढ़ते यौन अपराध

Mixed Changing Rooms
विदेश

Trending Video: कैसे घूमती है धरती और होते हैं दिन-रात? देखें रोमांचक वीडियो

Earth rotation, day and night changing
विदेश

कनाडा में शर्मसार हुआ भारत

Indian-origin man
विदेश

जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया इटली आने का आमंत्रण, पीएम ने किया स्वीकार

Indian Prime Minister Narendra Modi with Italian PM Giorgia Meloni
विदेश

अगले साल अफगानिस्तान में आने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा संकट

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.