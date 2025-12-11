स्काईडाइविंग के दौरान भारी चूक: बैलेंस बिगड़ने से गिरा शख्स, पैराशूट विमान में अटक कर फटा

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही यह व्यक्ति गिरा इसने कुछ सेकंड के लिए अपना सिर पकड़ लिया। सेकेंड तक हवा में लटके रहने के बाद इस व्यक्ति ने हुक चाकू की मदद से इस रिज़र्व पैराशूट की रस्सियों को काट दिया और फिर अपना मुख्य पैराशूट खोलकर सुरक्षित रूप से जमीन पर लैडिंग की। इस दुर्घटना के दौरान विमान के पीछे के हिस्से को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अचानक दो लोगों के गिरने से पायलट का विमान पर से नियंत्रण थोड़ा कम हो गया था जिसके बाद उसने मदद के लिए इमरजेंसी कॉल भी लगाया था। लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसने प्लेन पर काबू पा लिया और इसको सुरक्षित लैंड करा दिया।