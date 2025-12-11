स्काईडाइविंग के दौरान भारी चूक: बैलेंस बिगड़ने से गिरा शख्स, पैराशूट विमान में अटक कर फटा

स्काईडाइविंग के दौरान हादसा (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
ऑस्ट्रेलिया में स्काईडाइविंग के दौरान एक भयानक हादसा होने की खबर सामने आई है। यहां हवा में हज़ारों मीटर ऊपर विमान से छलांग लगाने से पहले ही स्काईडाइवर का पैराशूट खुल गया और उसके दबाव में वो शख्स विमान से गिर गया। फिर इस शख्स का पैराशूट जाकर विमान के एक हिस्से में फंस गया और यह स्काइडाइवर उससे अटककर हवा में लटक गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब यह स्काइडाइवर गिरा तो इसका झटका लगने से विमान के गेट पर खड़ा एक कैमरामैन भी विमान से गिर गया।
खबरों के अनुसार, यह घटना सितंबर में हुई थी लेकिन इसका वीडियो अधिकारियों ने आज ही जारी किया है। इसके अनुसार, यह स्टंट केर्न्स के दक्षिण (साउथ ऑफ़ केर्न्स) में किया गया था। जानकारी के मुताबिक, स्काईडाइवर इस हादसे में बाल-बाल बच गया। ट्रांसपोर्ट सेफ्टी वॉचडॉग (परिवहन सुरक्षा निगरानी संस्था) अब इस घटना की जांच कर रही है।
स्काईडाइवर्स का यह ग्रुप 15,000 फीट (4,600 मीटर) की ऊंचाई पर 16 पैराशूटिस्टों की मदद से हवा में एक विशेष फॉर्मेशन बनाने वाला था। यह करतब एक पैराशूटिस्ट कैमरा ऑपरेटर द्वारा फिल्माया जाना था। लेकिन जैसे ही स्टंट शुरू करने के लिए ग्रुप का पहला सदस्य विमान के गेट के पास पहुंचा, उनकी पूरी योजना तहस-नहस हो गई।
ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ने इस हादसे का वीडियो जारी किया है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे जब ग्रुप का पहला मेंबर गेट के पास आया तो उसका रिज़र्व पैराशूट, जिसे आपत्कालीन पैराशूट भी कहते हैं, वह विमान के विंग फ्लैप में फंसकर खुल गया। पैराशूट के खुलते ही स्काईडाइवर को पीछे की ओर ज़ोर से झटका लगा और वह हवाई जहाज से टकराते हुए गिर गए। इतने में ही उनका पैराशूट विमान की पूंछ के चारों ओर लिपट गया और वह इसमें अटक कर हवां में लटक गए।
वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही यह व्यक्ति गिरा इसने कुछ सेकंड के लिए अपना सिर पकड़ लिया। सेकेंड तक हवा में लटके रहने के बाद इस व्यक्ति ने हुक चाकू की मदद से इस रिज़र्व पैराशूट की रस्सियों को काट दिया और फिर अपना मुख्य पैराशूट खोलकर सुरक्षित रूप से जमीन पर लैडिंग की। इस दुर्घटना के दौरान विमान के पीछे के हिस्से को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अचानक दो लोगों के गिरने से पायलट का विमान पर से नियंत्रण थोड़ा कम हो गया था जिसके बाद उसने मदद के लिए इमरजेंसी कॉल भी लगाया था। लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसने प्लेन पर काबू पा लिया और इसको सुरक्षित लैंड करा दिया।
झटका लगने के दौरान गिरते हुए स्काइडाइवर ने विमान के गेट पर बैठ कर कूदने की तैयारी कर रहे कैमरा मैन को भी टक्कर मार दी थी। टक्कर लगते ही कैमरा मैन का नियंत्रण खो गया और वो फ्रीफॉल (बिना किसी नियंत्रण के नीचे गिरना) में चला गया। बाद में इस कैमरा मैन का पैराशूट खुल गया और यह भी सुरक्षित जमीन पर उतर गया। हालांकि अभी ग्रुप में से किसी भी व्यक्ति का नाम या पहचान सामने नहीं आई है।
