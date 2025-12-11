India-China Trade: Nathula बॉर्डर खोलने की उठी मांग, किन चीजों का होता था ट्रेड?

Why Nathula Border was Closed in 2020? नाथुला बॉर्डर के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार बंद होने की कई वजहें बताई जाती हैं। दोनों देशों के बीच नाथुला बॉर्डर के जरिए व्यापार बंद होने की सबसे बड़ी वजह कोविड-19 महामारी थी। इसे बाद जून 2020 में गलवान घाटी में भारत-चीन के बीच सीमा संघर्ष भी एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच संघर्ष के समय केंद्र की मोदी सरकार ने चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के नारे जोरशोर से लगवाए थे। हालांकि, 2025 के अगस्त महीने से दोनों देशों के बीच संबंधों में नरमी आती हुई प्रतीत हो रही है।