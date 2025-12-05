पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने बजाई तालियां: दुनिया को साफ मैसेज – कोई देश अकेला नहीं पड़ सकता!

Putin India Visit: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा (Putin India Visit) ने वैश्विक पटल पर हलचल मचा दी है। पश्चिमी देशों की ओर से भारत पर रूस के साथ (India Russia Friendship) व्यापार घटाने का दबाव बनाने के बीच चीनी सरकारी मीडिया ने इस दो दिवसीय दौरे को “दुनिया के लिए साफ संदेश” करार दिया है। उनका कहना है कि न तो रूस अकेला पड़ा है और न ही भारत को अलग-थलग किया जा सकता है। यह यात्रा तब हो रही है जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए वैश्विक एकजुटता की अपील कर रहा है। चीनी मीडिया (Chinese Media Putin) ने विशेषज्ञों के हवाले से लिखा कि भारत और रूस के बीच गठबंधन बाहरी हस्तक्षेपों को झेलने में सक्षम है। चाइना फॉरेन अफेयर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ली हैदोंग ने कहा, “पुतिन के इस दौरे से दोनों देशों ने मिल कर बाहरी दुनिया को बता दिया है कि कोई भी राष्ट्र अलगाव की चपेट में नहीं आ सकता।” उन्होंने कहा कि दोनों के बीच व्यापक आपसी सहयोग और मजबूत पूरकता है, जो अमेरिका व पश्चिमी प्रतिबंधों को नाकाम कर देगी।