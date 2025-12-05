5 स्टार होटल से कम नहीं है पुतिन का ‘फ्लाइंग क्रेमलिन’ विमान, दुनिया भर में सबसे ज्यादा ट्रैक की गई उड़ान!

Flying Kremlin: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भी कहीं जाते हैं, उनका खास विमान दुनिया भर की नजरों में छा जाता है। इस बार जब वे भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचे, तो उनका यह विमान एक बार फिर दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक की जाने वाली उड़ान बन गया। लोग इसे प्यार से “फ्लाइंग क्रेमलिन” (Flying Kremlin) कहते हैं। यह कोई अमेरिकी बोइंग या यूरोपीय एयरबस नहीं है। पुतिन का आधिकारिक विमान (Putin Plane) पूरी तरह से रूस में बना इल्यूशिन IL-96-300 है। इस विमान का खास राष्ट्रपति वर्जन IL-96-300PU कहलाता है। “PU” का मतलब रूसी भाषा में “कमान्ड पोस्ट” होता है, यानि उड़ता हुआ कमांड सेंटर। यह विमान असल में क्रेमलिन पैलेस का हवाई प्रेसिडेंशियल हाउस (Russian Presidential Aircraft) है – यानि हवा में उड़ता हुआ पूरा राष्ट्रपति दफ्तर!