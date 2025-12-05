12-15 साल की हिंदू लड़कियों के साथ… सालों से पाकिस्तान के सूफी दरगाह में हो रहा था ये काम

पाकिस्तान के सिंध में भील, मेघवार और कोहली जैसे आदिवासी हिंदू समुदाय वर्षों से रहती है। उनका कहना है कि उनकी बेटियों का अपहरण किया जाता है, उन्हें जबरन ले जाया जाता है और मजबूर करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है। वहीं वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) रिपोर्ट के मुताबिक, इन लड़कियों में कई नाबालिग होती हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 12 से 15 साल होती है।