पाकिस्तान में कंगाली से मचा हाहाकार: यह वजह आई सामने, सारे कारोबार तबाह, भारत को क्या फायदा

Pakistan Afghanistan Border Closed: पाकिस्तान में कंगाली के कारण हाहाकार मच गया है। व्यापार ठप (Pakistan economy crisis) हो गया है, फैक्ट्रियां आधी रफ्तार पर हैं और दवाइयां गोदामों में सड़ रही हैं। यही नहीं, फल-सब्जियां सड़कों पर फेंकी जा रही हैं। पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान सीमा 11 अक्टूबर से पूरी तरह बंद (Pakistan Afghanistan border closed) होने के कारण उसका यह हाल हुआ है। पाकिस्तान के अखबार ‘डॉन’ ने लिखा है – हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि अगर यही हाल रहा तो देश को हर महीने अरबों रुपये का नुकसान होना तय है।