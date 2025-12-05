आसिम मुनीर की बढ़ी ताकत, बने तीनों पाकिस्तानी सेनाओं के चीफ

पाकिस्तान (Pakistan) में सेना का प्रभाव हमेशा से ही सबसे ज़्यादा रहा है और सेना के प्रमुख को पीएम और राष्ट्रपति से भी ताकतवर माना जाता है। ऐसी ही स्थिति वर्तमान में भी है। आसिम मुनीर (Asim Munir) को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। पहले वह सिर्फ आर्मी चीफ थे। कुछ महीने पहले उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया। अब मुनीर को एक और बड़ा पद मिल गया है।