इमरान खान की कैसी है हालत, जेल में मिलने के बाद बहन ने बताई पूरी बात…

Imran Khan Sister Uzma Jail Visit: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में हालत को लेकर अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही थीं, लेकिन 2 दिसंबर 2025 को उनकी बहन डॉ. उज्मा खान ने अदियाला जेल में मुलाकात (Imran Khan sister Uzma jail visit) के बाद साफ कर दिया कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। 20 मिनट की इस छोटी सी बातचीत में इमरान खान ने परिवार को आश्वस्त किया, लेकिन साथ ही बताया कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। उज्मा (Uzma Khan Imran health update) ने मीडिया से कहा, "इमरान खान कहते हैं कि सेहत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एकान्त कारावास Solitary Confinement में मानसिक यातना दी जा रही है।" यह बयान सोशल मीडिया पर #WhereIsImranKhan ट्रेंड के बीच आया, जहां मौत की अफवाहें फैल रही थीं। आइए, इस मुलाकात की पूरी डिटेल जानते हैं।