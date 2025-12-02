इमरान खान की कैसी है हालत, जेल में मिलने के बाद बहन ने बताई पूरी बात…

इमरान खान की बहन ने अदियाला जेल में उनसे मिलने के बाद बाहर आ कर उनका हाल बताया। (फोटो: ANI)
Imran Khan Sister Uzma Jail Visit: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में हालत को लेकर अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही थीं, लेकिन 2 दिसंबर 2025 को उनकी बहन डॉ. उज्मा खान ने अदियाला जेल में मुलाकात (Imran Khan sister Uzma jail visit) के बाद साफ कर दिया कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। 20 मिनट की इस छोटी सी बातचीत में इमरान खान ने परिवार को आश्वस्त किया, लेकिन साथ ही बताया कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। उज्मा (Uzma Khan Imran health update) ने मीडिया से कहा, "इमरान खान कहते हैं कि सेहत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एकान्त कारावास Solitary Confinement में मानसिक यातना दी जा रही है।" यह बयान सोशल मीडिया पर #WhereIsImranKhan ट्रेंड के बीच आया, जहां मौत की अफवाहें फैल रही थीं। आइए, इस मुलाकात की पूरी डिटेल जानते हैं।
इमरान खान की मौत की अफवाहों के कारण पाकिस्तान में आए उबाल के बाद उज्मा खान की यह मुलाकात हफ्तों की जद्दोजहद का नतीजा है। अदियाला जेल प्रशासन ने परिवार को 6 हफ्ते तक उन से मिलने नहीं दिया था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मार्च 2025 के आदेश का उल्लंघन है। कोर्ट ने हफ्ते में दो बार मिलने की इजाजत दी थी, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया।
डॉ. उज्मा ने पीटीआई समर्थकों के विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार पर दबाव डाल कर यह इजाजत हासिल की। यह मुलाकात दोपहर में हुई, जहां इमरान खान ने कहा कि वे मजबूत हैं और देश की आजादी के लिए लड़ते रहेंगे। उज्मा ने जोर देकर कहा, "वे कभी सरकार से सौदा नहीं करेंगे।" जेल अधिकारियों ने अफवाहों को सिरे से खारिज किया, लेकिन परिवार ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।
पीटीआई पार्टी ने इमरान खान की बहनों की उनसे मुलाकात होने को बड़ी जीत बताया, लेकिन विरोध तेज कर दिया।
इधर 2 दिसंबर को रावलपिंडी में धारा 144 लगाने के बावजूद सैकड़ों समर्थक अदियाला जेल के बाहर जमा हो गए। पार्टी नेता बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है – इमरान खान से नियमित मुलाकात करने की मांग जारी रहेगी।
उज्मा ने बताया कि इमरान खान ने परिवार से कहा कि वे जेल के एकांत प्रकोष्ठ (Solitary cell) में 8x10 फुट की जगह में रह रहे हैं, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी जेल में हैं। बहन ने चेतावनी दी, "अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो देश उन्हें माफ नहीं करेगा।" यह बयान पीटीआई कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है।
सोशल मीडिया पर बहन का बयान वायरल हो गया। एक यूजर ने लिखा, "भारतीय मीडिया गलत साबित हुआ – इमरान खान जिंदा और मजबूत हैं।" ध्यान रहे कि अफगान मीडिया पर इमरान खान की मौत होने की खबरों से हंगामा मचा था, लेकिन उज्मा ने कहा कि यह सब शहबाज सरकार की दबाव बनाने की साजिश है।
गौरतलब है कि इमरान खान 2023 से कई मामलों में जेल में सजा काट रहे हैं, और परिवार का आरोप है कि यह सब सेना का दखल है। उज्मा ने कहा, "वे इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वे झुकेंगे नहीं।" यह विवाद पाकिस्तान की राजनीति में उफान ला रहा है।
बहरहाल, इमरान खान का जेल जीवन दक्षिण एशिया में लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर रहा है। बहन उज्मा की उनसे मुलाकात होने से परिवार को राहत मिली है, लेकिन मानसिक यातना का दावा चिंता बढ़ा रहा है। पीटीआई ने और प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।
