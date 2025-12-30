कहां है Putin का वो घर जिस पर यूक्रेन ने दागे 91 ड्रोन, रूसी राष्ट्रपति के पास कितने Official Residences?

राजधानी मॉस्को से कुछ ही दूरी पर स्थित नोवो-ओगारीवो आवास व्लादिमीर पुतिन का फेवरेट माना जाता है। इसके अलावा, मॉस्को का एक अपार्टमेंट भी पुतिन के ठिकाने के रूप में काफी प्रचारित है। अकाडेमिका ज़ेलिंस्कोगो स्ट्रीट पर स्थित यह अपार्टमेंट प्रधानमंत्री के तौर पर पुतिन को दिया गया था। रूस के सोची शहर में भी पुतिन का एक आधिकारिक निवास है। 1955 में बनकर तैयार हुआ यह आवास रूस के नेताओं की पसंदीदा जगह रहा है। गर्मियों के मौसम में पुतिन यहां अक्सर आते हैं। बताया जाता है कि यह ब्लैक सी पर एकमात्र सरकारी निवास है। यहां पुतिन ने 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मुलाकात की थी और 2018 में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का फूलों से स्वागत किया था। इसी तरह, सेंट पीटर्सबर्ग का कॉन्स्टेंटिन पैलेस और कैलिनिनग्राद का Yantar भी उनका आधिकारिक निवास है।