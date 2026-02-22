ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई और बेटे को मारने का प्लान तैयार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास विकल्प…बस मंजूरी का इंतजार

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान में जनवरी में हुए प्रदर्शनों में 32 हजार लोग मारे गए। उन्होंने कहा, 'वे 837 लोगों को फांसी देने वाले थे। मैंने उन्हें संदेश भेजा कि अगर आप एक भी व्यक्ति को फांसी देते हैं, तो आपको तुरंत निशाना बनाया जाएगा और उन्होंने फांसी रोक दी।' ईरान ने ट्रंप के दावों का खंडन किया। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि सरकार ने 3,117 लोगों की एक सूची जारी की है जिन्हें हालिया आतंकवादी अभियान का शिकार बताया है, जिनमें लगभग 200 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं।