रूस के खिलाफ नया मास्टरप्लान? यूक्रेन-जर्मनी मिलकर बनाएंगे ड्रोन और हाई-टेक हथियार

Ukraine defense deal with Germany: यूक्रेन और जर्मनी उन्नत ड्रोन, युद्ध में परखे गए रक्षा सिस्टम के संयुक्त उत्पादन की योजनाओं पर काम शुरू करने जा रहे हैं। यह जानकारी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने मंगलवार को दी। बर्लिन दौरे के दौरान चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जेलेंस्की ने कहा, 'हमने जर्मनी को कई प्रकार के ड्रोन, मिसाइल, सॉफ्टवेयर और आधुनिक रक्षा प्रणालियों को शामिल करते हुए एक द्विपक्षीय ड्रोन समझौते का प्रस्ताव दिया है। हमारी टीमें ठोस काम शुरू कर रही हैं।'