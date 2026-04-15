‘रूस-यूक्रेन जंग में रोबोट कर रहे ताबड़तोड़ फायरिंग, सैनिकों की बचा रहे जान’, जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला खुलासा

रूस के खिलाफ युद्ध में युक्रेन के रोबोट अलग-अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। कुछ रोबोट हथियार ले जाते हैं, कुछ लॉजिस्टिक्स संभालते हैं और कुछ सीधे लड़ाई में सहयोग करते हैं। इसके अलावा, यूक्रेन हर साल लाखों एफपीवी (First Person View) ड्रोन भी बना रहा है, जो दुश्मन के ठिकानों पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 रोबोट युद्ध का साल साबित हो सकता है। यूक्रेन इन तकनीकों से सैनिकों की कमी को पूरा करने और रूसी हमलों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, युद्ध अभी भी जटिल है, लेकिन रोबोटिक्स ने यूक्रेन को नई रणनीतिक ताकत दी है।