अमेरिका-ईरान में बढ़ी टेंशन: राष्ट्रपति ट्रंप ने इशारों में दी चेतावनी; बोले- अब डील दूसरी तरह से होगी

US-Iran Nuclear Deal Tension: परमाणु डील को लेकर ईरान से तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के पास परमाणु डील पर पहुंचने के लिए करीब दो सप्ताह का समय है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरान से परमाणु मसले पर डील तो होगी। ट्रंप ने इशारों में ईरान पर हमले की चेतावनी देते हुए कहा, इस तरह नहीं तो दूसरे तरीके से डील होगी। इसके एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान को परमाणु हथियार रखने से हर हाल में रोकेंगे। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड ईरान पर हमले की तैयारी के सिलसिले में शुक्रवार को भूमध्यसागर में प्रवेश कर गया।