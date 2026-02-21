21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Trump Tariff: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को क्यों किया रद्द? जानें SC के फैसले के पीछे 4 बड़े कारण

Trump tariffs : अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 6–3 के फैसले में राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक आयात शुल्क को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 21, 2026

US Supreme Court Trump tariffs ruling, Trump global tariffs struck down, IEEPA tariffs Supreme Court decision,

सुप्रीम कोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लगा बड़ा झटका (Photo-IANS)

Trump global tariffs struck down: अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक टैरिफ नीति को बड़ा झटका देते हुए उनके व्यापक आयात शुल्क आदेश को असंवैधानिक बताया है। शुक्रवार को दिए गए 6–3 के फैसले में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर कदम उठाया।

मुख्य न्यायाधीश का स्पष्ट संदेश

मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत का फैसला लिखते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे “असाधारण अधिकार” के लिए कांग्रेस की स्पष्ट अनुमति जरूरी थी, जो समझौतों के पास नहीं थी।

1977 के कानून का सहारा, पर अदालत ने खारिज किया

ट्रंप प्रशासन ने 1977 के आपातकालीन आर्थिक कानून (IEEPA) का इस्तेमाल कर लगभग सभी व्यापारिक भागीदार देशों से आयात पर भारी शुल्क लगा दिया था। इसमें सहयोगी देश कनाडा से लेकर भारत तक शामिल थे। भारत पर हाल तक 50% टैरिफ लागू था, जिसे छोड़े व्यापार समझौते के बाद निर्देशों में 25% किया गया और आगे 18% करने की योजना थी।

कोर्ट ने कहा कि यह कानून मूल रूप से दुश्मन देशों पर प्रतिबंध या संपत्ति फ्रीज करने के लिए बनाया गया था, व्यापक व्यापार कर लगाने के लिए नहीं।

क्या अब कंपनियों को पैसा वापस मिलेगा?

इस फैसले को 12 अमेरिकी राज्यों और कई कंपनियों ने चुनौती दी थी, जिन्होंने इसे सत्ता का अप्रत्याशित दुरुपयोग बताया। अर्थशास्त्रियों के अनुसार सरकार को IEEPA-आधारित टैरिफ से वसूले गए लगभग 175 अरब डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं।

हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कंपनियों को रिफंड मिलेगा या नहीं। वेयरहाउस रिटेल चेन कॉस्टको सहित कई कंपनियां पहले ही कोर्ट में धन वापसी की मांग कर चुकी हैं।

“गेम टू” की तैयारी

ट्रंप प्रशासन अब अपनी व्यापार नीति जारी रखने के लिए नए कानूनी रास्ते तलाश रहा है – जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या अनुचित व्यापार के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े कानून। लेकिन टैरिफ के अनुसार इन कानूनों में IEEPA जैसी व्यापक और तत्काल कार्रवाई की शक्ति नहीं है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इससे मूल नीति को उसी पैमाने पर लागू करना मुश्किल होगा।

ये भी पढ़ें

अमेरिका-ईरान में बढ़ी टेंशन: राष्ट्रपति ट्रंप ने इशारों में दी चेतावनी; बोले- अब डील दूसरी तरह से होगी
विदेश
US-Iran tensions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Feb 2026 07:33 am

Hindi News / World / Trump Tariff: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को क्यों किया रद्द? जानें SC के फैसले के पीछे 4 बड़े कारण

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

आरएसएफ ने लोगों के लिए खाना ले जा रहे ट्रकों पर किया हमला, 3 लोगों की मौत और 4 घायल

Truck overturned in Sudan
विदेश

बीएलए ने बनाया पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक, सेना ने अपना मानने से किया इनकार

BLA captures Pakistani soldiers
विदेश

आइलैंड पर बनाया ‘एसी का जंगल’, भीषण गर्मी में भी तापमान रहेगा 21 डिग्री

AC forest in Qatar
विदेश

खून जमा देने वाले पानी में मिली स्लीपर शार्क, 13 फीट का विशाल आकार

Sleeper shark
विदेश

दुनियाभर में डेटा सेंटर-ईवी से बढ़ रही बिजली की मांग, अगले पांच साल में 3.6% की दर से होगा इजाफा

Energy demand growing
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.