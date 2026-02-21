Trump Tariff: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को क्यों किया रद्द? जानें SC के फैसले के पीछे 4 बड़े कारण

ट्रंप प्रशासन अब अपनी व्यापार नीति जारी रखने के लिए नए कानूनी रास्ते तलाश रहा है – जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या अनुचित व्यापार के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े कानून। लेकिन टैरिफ के अनुसार इन कानूनों में IEEPA जैसी व्यापक और तत्काल कार्रवाई की शक्ति नहीं है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इससे मूल नीति को उसी पैमाने पर लागू करना मुश्किल होगा।